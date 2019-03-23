Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında düzenlenen “Türkiye Söyleşileri” programına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuk oldu. Erdoğan, “Bizim ecdadımızın geçmişinde sömürgecilik yok. Güçlenen yeni Türkiye, ecdadının zulme karşı duran, mazlumun her zaman yanında duran anlayışını yeniden dış politikada, uluslararası ilişkilerinde yaşatmaya gayret ediyor” dedi. Türkiye’de yükseköğrenim eğitimi alan uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından “Uluslararası Öğrenciler Akademisi” kapsamında düzenlenen “Türkiye Söyleşileri” etkinlikleri birçok ilde devam ediyor. Daha önce siyaset, tarih, edebiyat, sanat, spor ve benzeri alanlarda gerçekleştirilen "Türkiye Söyleşileri" programına son olarak Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuk oldu. Eskişehir’de düzenlenen etkinlikte uluslararası öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş geleneksel spor ve oyunları tanıma imkanı buldu. Programa YTB Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Bursları programı kapsamında dünyanın 170 ülkesinden 17 bin uluslararası öğrencinin ülkemizde eğitim alma fırsatı elde ettiğini hatırlattı. Eren, Türkiye sınırları dışında çok fazla soydaş ve akraba topluluklarının bulunduğunu aktararak, YTB’nin bu coğrafyalara yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Eren, “Biz bunları gönül coğrafyamız olarak nitelendiriyoruz. Gönül coğrafyamızda soydaş ve akraba topluluklarımızla ilişkilerimizi kurarken birlik ve beraberliğimizi tesis etmede çok fazla önem gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ekibi gece gündüz demeden mücadele ediyor. Biz de yeni Türkiye’nin ve sistemin genç bir kurumu olarak gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden yeni bir gelecek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Medeniyetlerin renklerini yeniden canlandırıyoruz"

Dünya nüfusunun sadece yüzde 12’sinin Batı’daki ülkelerde yaşadığını ifade eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, geriye kalan yüzde 88’lik bölümün batı dışarısında kendi geleneği, medeniyeti olan ülkelerde yaşadığının altını çizdi. Bu medeniyetin renklerinin yeniden canlanması gerektiğini belirten Erdoğan, “Nevruz’un toprağı yeniden canlandırması gibi biz buna geleneksel sporlarla başlayalım dedik. Geleneksel sporların tabanda yayılması, kabul görmesi çok daha hızlı olabilir" diye konuştu.

Erdoğan, bu spor dallarını yeniden popülerleştirmeye çalışırken asıl maksatlarının dünyanın baskı altında kendini ifade edemeyen kültürlerini, renklerini yeniden canlandırmanın arayışı olduğunu belirterek, “Dünyanın renkliliğinin zenginlik olduğunu nasıl yaygın bir şekilde insanlara anlatabiliriz? İstiyoruz ki YTB bünyesinde Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerimiz kendi topraklarındaki geleneksel sporlarını bize anlatsınlar, tanıtsınlar. Bu vesile ile UNESCO ile yaptığımız bir uluslararası sporlar ansiklopedisi çalışması var. Belki bu çalışmaya katkısı olabilir” dedi.

Türkiye’nin dünyanın adaletsiz düzenine karşı "dünya beşten büyüktür" diyerek çıkış yapmasının dünyanın patronlarını çok rahatsız ettiğini, bu yüzden de Türkiye ile ilgili ciddi karalama kampanyaları yapıldığını vurgulayan Erdoğan, “Bu düzenin bozuk olduğunu, bu kadar büyük bir ülke söylediği için tabii ki batı ülkelerinin hedeflerine koyuluyor. Ama bizim şu anda yapmaya çalıştığımız hiçbir menfaat beklememek. Zaten bizim ecdadımızın geçmişinde sömürgecilik yok. Güçlenen yeni Türkiye, ecdadının zulme karşı duran, mazlumun her zaman yanında duran anlayışını yeniden dış politikada, uluslararası ilişkilerinde yaşatmaya gayret ediyor. Ben de bir vatandaş olarak bununla, oğlu olarak da babamla gurur duyuyorum" diye konuştu.

