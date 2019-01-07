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Dünya evine girenlere ‘Engelsiz Şekerleme’

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesinde fiziksel ve psikomotor engeli olan bireyler, evleneceklere nikah şekerleri ve hediyelikler satarak hem el becerisi hem de para kazanıyor.

Dünya evine girenlere ‘Engelsiz Şekerleme’

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Balçova ilçesinde fiziksel ve psikomotor engeli olan bireyler, evleneceklere nikah şekerleri ve hediyelikler satarak hem el becerisi hem de para kazanıyor.
İzmir’de Balçova Belediyesi’nin, Engelli Hakları Masası bünyesinde kurduğu Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla yürüttüğü 'Engelsiz Şekerleme' projesinde fiziksel ve psikomotor engelleri olanlar, Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde kurulan atölyede nikah ve doğum şekerlerinin yanı sıra hediyelik eşya ve süsler yapıyor. El emeği ürünler ise belediyeye evlilik başvurusu yapan ya da ilçedeki düğün salonlarında yer ayırtan vatandaşlara satılıyor. Engelliler sipariş üzerine atölyede dünya evine giren yüzlerce kişiye nikah şekeri hazırlıyor. Ürünlerin tüm malzemeleri belediye tarafından karşılanırken, gelirin tamamı engelli bireylere kalıyor.
Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya, 2004 yılında ilçede dijital bir engelli haritası hazırladıklarını, ilk engelli halk oyunları ekibini kurduklarını belirterek, 'Engelsiz Şekerleme' projesi hakkında şunları söyledi:
'ONLARI HAYATIN İÇERİSİNE TAŞIYORUZ'
"İlçemizde yılda bin 500’ün üzerinde nikah kıyılıyor. Her nikah başvurusu yapan, engelli bireylerimizin ürettiği nikah şekerlerini görüyor, beğenirse sipariş veriyor. Engelli bireyler de bu sayede kazandıkları parayla hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Yaşam sürdüğü müddetçe onlarla birlikte olacağız. Bizim içimizden insanlar onlar. Onları sahiplenmediğimiz sürece biz sağlıklı bir toplum değiliz. Ben felsefemi bunun üzerine kurguladım. Bu kentte yaşayan herkesin kaliteli yaşama hakkı var. Bir onları burada hayatın içerisine taşıyoruz. Burada bir araya gelip bir iş yapıyorlar, kendi aralarında hem eğleniyorlar hem de üretiyorlar. İnsanlar gelip onların ürettikleri şekerleri aldığında değer kazanmış oluyorlar. Aynı zamanda para kazanmış oluyorlar. Bireyler bununla 'Hayatta ben de varım' diyor. Bu bir anlamda psikolojik bir tedavi."

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Dünya evine girenlere ‘Engelsiz Şekerleme’Dünya evine girenlere ‘Engelsiz Şekerleme’Dünya evine girenlere ‘Engelsiz Şekerleme’Dünya evine girenlere ‘Engelsiz Şekerleme’

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