HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dünyaevine girmeyi hayal ediyordu, cezaevine girdi

Dünyaevine girmeyi hayal ediyordu, cezaevine girdi

10.09.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve Sakarya’da oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandırarak yaklaşık 700 bin lira vurgun yapan çeteden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında düğün hazırlığı yaparken kınada yakalanan bir kişinin de olduğu belirtildi.

Dünyaevine girmeyi hayal ediyordu, cezaevine girdi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Kurban Bayramı'ndan beri bekliyorlarmış! 220 bin liralık dolandırıcılıkKurban Bayramı'ndan beri bekliyorlarmış! 220 bin liralık dolandırıcılık

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir çetenin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle kandırarak, dolandırdığı tespit edildi. Kocaeli ve Sakarya’da yaklaşık 50 kişiyi mağdur ederek 700 bin liraya yakın vurgun yapan çetenin peşine düşen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 13 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan çetenin içerisinde S.M. ve A.İ.A. isimli şahısların nişanlı olduğu, kına yaparken yakalandıkları ve bugün de düğünleri olacakları öğrenildi.

Instagram işletme hesabı kullanıcılarına Instagram işletme hesabı kullanıcılarına "dolandırıcılık" uyarısı

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPAN DAMAT CEZAEVİNE GİRDİ

Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan 13 kişi, buradaki işlemlerinin ardından Körfez Adalet Sarayı’na sevk edildi. 50 kişiyi dolandırarak mağdur eden çete üyelerinden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında düğün hazırlığı yaparken kınada yakalanan damat A.İ.A’nın da olduğu belirtildi. Gelin S.M.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (İHA)

Akılalmaz olay! 3 kadın, kolay yoldan zengin olmak isteyen 15 kişiyi dolandırdıAkılalmaz olay! 3 kadın, kolay yoldan zengin olmak isteyen 15 kişiyi dolandırdı

3f714eae-062e-474e-95f5-d844d80b810d

6f6b5901-6c6c-4542-ac48-3690c515393b

812d81bc-9ed1-4d53-8d51-6a426c07ed99

dd1390b0-9ce4-4e84-9416-d8a2cb942c2c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her sabah tüketiyorsanız dikkat! Tehlike gözler önüne serildiHer sabah tüketiyorsanız dikkat! Tehlike gözler önüne serildi
Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?
Beş yıl arayla iki felaket! "Çoluk çocuğum canını zor kurtardı"Beş yıl arayla iki felaket! "Çoluk çocuğum canını zor kurtardı"
Anahtar Kelimeler:
cezaevi dolandırıcılık Kocaeli Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Bakan Koca 18.00'i işaret etmişti! Sebebi belli oldu

Bakan Koca 18.00'i işaret etmişti! Sebebi belli oldu

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.