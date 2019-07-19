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Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde "sarı lacivert" formayla evlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir çift, Fenerbahçe renklerini taşıyan formayla nikah masasına oturdu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde bir çift sarı lacivert formalarla dünyaevine girdi.

Mimar Özlem Aktuğ ile öğretmen İsmail Şafak, Bayındır Belediye Hizmet Binası'nda düzenlenen nikah törenlerine Fenerbahçe formasıyla geldi.

Gelin Özlem Aktuğ, sarı lacivert formayla nikah masasına oturmaya birlikte karar verdiklerini söyleyerek, "En mutlu günümüzde en sevdiğimiz takımın renklerini taşımaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Koyu Fenerbahçe taraftarı çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Bu nikaha gönül verdiğiniz takımın formasıyla gelmeniz çok güzel." dedi.

Demirezen, nikah cüzdanını geline vererek çifte bir ömür mutluluk dileğinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bayındır Fenerbahçe nikah

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