Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Nitelikli eserlerin üretilmesi ve dolaşıma sokulması, devletin ve yurttaşlarımızın telif haklarının korunması ve emek sahibine hakkının teslim edilmesi konusunda göstereceği titizlik ve sağlayacağı iş birliği ile temin edilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) kurulduğu 26 Nisan 2000'den bu yana söz konusu günün kutlandığını bildiren Ersoy, yetenekten değer üretmenin, bunu tetikleyen yaratıcılığı güvence altına almanın ve teşvik etmenin, bu sayede dünyayı güzelleştirmenin ancak sağlıklı işleyen bir fikri mülkiyet sistemi ile mümkün olacağını vurguladı.

Ürün ve hizmet alımına dair bedeli ödenmeyen herhangi bir nesneyi kullanmanın yasal olmadığı ilkesinin, fikri mülkiyet ürünleri için de geçerli olduğuna işaret eden Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitelikli eserlerin üretilmesi ve dolaşıma sokulması, devletin ve yurttaşlarımızın telif haklarının korunması ve emek sahibine hakkının teslim edilmesi konusunda göstereceği titizlik ve sağlayacağı iş birliği ile temin edilecektir. Ülkemizin fikri ve sanatsal üretimine katkı sağlayacak bu hassasiyeti taşıyan herkese teşekkür ediyor, Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyorum."

