Dünya fotoğrafçılık gününe özel fotoğraf yarışması

'Kelimeler Yetmez' sloganıyla sosyal medyada duyurulan yarışma, anlatabilmek için kelimelerden fazlasının gerektiği anları konu alıyor. Bir fotoğrafın bin kelimeye eşdeğer olduğu yarışma, 15 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında sürecek. Yarışmanın kazananı 7 Eylül tarihinde @huaweimobiletr Instagram sayfasında açıklanacak. Kazanan fotoğrafın sahibi, HUAWEI P20 Pro akıllı telefon kazanacak.

Leica lensli üçlü kamerası ile fotoğrafçılığı yeniden tanımlayan HUAWEI P20 Pro akıllı telefon kazanmak için yarışmaya katılım sağlamak isteyen kişiler, 15 Ağustos 2018 tarihinde Huawei Mobile Türkiye Instagram profilinde yayınlanan yarışma paylaşımında belirtilen detaylara göre fotoğraf çekerek, bu fotoğrafları kendi Instagram profillerinde yayınlarken #KelimelerYetmez ve #SeninleMümkün etiketlerini ekledikten sonra, @huaweimobiletr hesabını da etiketleyerek paylaşmak suretiyle katılabilirler. Fotoğrafların değerlendirmeye alınması için yarışmacıların profillerinin herkese açık olması gerekiyor.

19 Ağustos neden Dünya Fotoğrafçılık Günü?



Dünya Fotoğrafçılık Günü, Fransız mucitler Louis Daguerre ve Joseph Nicephore Niepce tarafından 1837’de geliştirilen fotografik bir süreç olan Dagerreyotip’in icadı ile bağlantılıdır.