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Dünya Gastroenteroloji Kongresi, gelecek yıl İstanbul'da yapılacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

Dünya Gastroenteroloji Kongresi, gelecek yıl İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Gastroenteroloji Derneğinin (World Gastroenterology Organisation-WGO) 2 yılda bir düzenlediği "Dünya Gastroenteroloji Kongresi", Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) ev sahipliğinde 21-24 Eylül 2019'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, yaptığı açıklamada, WGO'nun 100 üye derneğin oluşturduğu ve dünya çapında 50 binden fazla gastroenteroloji uzmanını temsil eden bir federasyon olduğunu belirtti.

TGD'nin 2014'te WGO'ya başvurarak, 2019 Dünya Gastroenteroloji Kongresi organizasyonunun İstanbul'da yapılması için girişimde bulunduğunu ifade eden Bor, şu bilgileri paylaştı:

"WGO, oy birliğiyle dünya kongresinin 21-24 Eylül 2019'de İstanbul'da yapılmasına karar vermiştir. Kongrenin Türkiye'ye alınma sürecinde, şu an WGO'nun başkanlığını da yapan Prof. Dr. Cihan Yurdaydın'ın da destekleri olmuştur. Kongre hedef kitlesi, halen devlet politikamızın da önemli bir parçası olan Türk Cumhuriyetleri ile Arap ve Afrika ülkeleri, Rusya olarak saptanmıştır. Organizasyona, bu bölgeler dışında tüm dünyadan 5 bini aşkın katılımcı beklenmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Kongre Prof. Dr. Serhat Bor Türk Gastroenteroloji Derneği

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