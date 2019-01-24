DÜNYA Gazetesi ve Altınbaş Üniversitesi’nden Co-OP işbirliği

İSTANBUL,(DHA) - DÜNYA ve Altınbaş Üniversitesi arasında CO-OP (Cooperative Education) Eğitim Modeli çerçevesinde işbirliği imzalandı. Program üniversitede yürütülen eğitim ile iş ortamında uygulamayı bütünleştiren bir eğitim modeli olarak tanımlanıyor.

İş birliği protokolü dün Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, DÜNYA Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Koç ve DÜNYA Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem’in katılımıyla imzalandı. Protokol çerçevesinde yürütülecek olan CO-OP eğitimi, üniversitenin ilgili program öğrencilerinin DÜNYA'da yapılacak staj ve uzun süreli staj çalışmaları ile DÜNYA'nın uzman çalışanlarının gözetiminde yapılacak uygulama ve bitirme projeleri gibi etkinlikleri kapsıyor.

Üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem uygulamaya hakim mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan CO-OP programı Altınbaş Üniversitesi tarafından uygulanıyor. Öğrencilere üniversitedeki eğitimi sürerken, bir yandan da iş yerinde çalışma imkanı sunan program, mesleki deneyim de kazandırıyor. Üniversitede öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulan öğrenciler, mezun olduklarında çalışmış olduğu kurumda işe devam olanağı da bulabiliyor. Altınbaş Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından yürütülen projede şimdiye kadar 86 firma işbirliğiyle 120 öğrenci uzun dönemli staj yaptı. Bu öğrencilerden 30'a yakını ise firmalarda çalışmaya devam etti.