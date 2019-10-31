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Dünya gençleri Bursa’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya gelen 7 ülkeden gençleri ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya gelen 7 ülkeden gençleri ağırladı. Başkan Aktaş, “İnşallah bu ziyaret, ülkelerarası dostluk ve kardeşliği artırmaya vesile olur” dedi.
Ulusal Ajans tarafından desteklenen Ana Eylem-1 projesi kapsamında Bursa’ya gelen, Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Estonya, Azerbaycan ve Ukrayna’dan gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Sivil Yaşam Derneği’nin (SİYAMDER) organizasyonuyla Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen görüşmede, kültürlerarası diyalog, sağlıklı yaşam, çevre ve geri dönüşüm farkındalığı gibi konular gündeme geldi. Görüşmeye, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız ile SİYAMDER Genel Başkan Yardımcısı Sena Özsipici de katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, dünya gençlerini Büyükşehir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yaptığı değerlendirmede Bursa ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hakkında misafirlerini bilgilendiren Başkan Aktaş, mevcut yatırım ve hizmetler yanında kadın ve gençlere yönelik projelere de büyük önem verdiklerini söyledi. Açıklamasında, dünyanın huzura ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirten Başkan Aktaş, “Burada Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Azerbaycan ile 2 devlet bir milletiz. Diğer ülkelerle de komşuluk haklarımız var. Hiçbirine uzak değiliz” diye konuştu. Zamane gençliğini teknoloji ve iletişim imkanları nedeniyle çok şanslı gördüğünü ifade eden Başkan Aktaş, “Buna rağmen kültürlerarası ilişkiler kirleniyor. Atalarımızdan bize kalan değerleri hoyratça harcıyoruz. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Dilimizin, dinimizin, ırkımızın ne olduğu önemli değil. Hepimiz, Allah’ın yarattığı kuluz. Dünya herkese yeter" dedi.

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