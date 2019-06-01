Dünya gençleri iftarda buluştu

Muğla'da eğitim gören 20 ülkeden üniversite öğrencileri için iftar programı düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlediği iftara, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) eğitim gören, aralarında İran, Irak, Afganistan, Yemen, Suriye, Mısır, Kosova, Arnavutluk, Sudan, Bosna Hersek, Cezayir, Azerbeycan ve Ganalıların da bulunduğu 100 öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda daha sonra dua edildi.

Yemenli öğrenci Abdul Jabbar Sahamsan'ın okuduğu ezan ile orucunu açan yabancı öğrenciler, programdan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yaklaşık 1200 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, bu öğrencilerin birçoğunun KYK yurtlarında kaldığını ifade etti.

İlman, üniversitedeki yabancı öğrencilerin yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurduğuna işaret ederek, ramazan ayındaki manevi havanın öğrenciler arasında da yaşatılmasını amaçladıklarını söyledi.