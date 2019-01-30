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"Dünya Gençlik Gemisi" programı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

Japonya'nın gençler arasındaki dostluğun geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ve 15 Ocak'ta başlayan programa Türkiye, 11 kişiyle katılıyor - Türk ekibi, program kapsamında çeşitli yörelere ait halk oyunları, türküler ve kültür ögelerine yer verecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin 11 kişiyle katıldığı "Dünya Gençlik Gemisi" programı, Japonya'da sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın gençler arasındaki dostluğun geliştirilmesine katkıda bulunmak, Japon gençlerin diğer ülkelerin kültürlerini öğrenmek ve kendi kültürlerini onlarla paylaşmak amacıyla düzenlediği program, 15 Ocak'ta Japonya'da başladı.

Toplam 222 gencin yer aldığı gemide Türkiye'yi temsil eden 11 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından seçildi.

18-30 yaşındaki gençlerin yer aldığı programa Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Şili, Ekvador, Yunanistan, Solomon Adaları, İsveç, Tanzanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Vanuatu ve Japonya katılıyor.

Avustralya, Solomon Adaları ve Japonya'nın ziyaret edileceği program, 1 Mart'ta sona erecek.

"Dünya Gençlik Gemisi" programı çerçevesinde ulusal bir sunum hazırlayan Türk ekibi, çeşitli yörelere ait halk oyunları, türküler ve Hacivat-Karagöz gibi geleneksel kültür ögelerine yer verecek. Bunun yanı sıra program boyunca Türk kültürünü tanıtan etkinlikler düzenlenerek, katılımcılara Türk kahvesi ikram edilecek ve kız isteme geleneği canlandırılacak.

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Dünya Gençlik Gemisi Gençlik ve Spor Bakanlığı Japonya program

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