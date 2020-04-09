HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya genelinde 330 bin kişi koronavirüsü yendi

Dünya genelinde 330 bin kişi koronavirüsü yendi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 07:11 | Son Güncelleme

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 330 bini aştı. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 517 bin 731'e ulaşırken, tedavi altında 1 milyon 99 bin 78 aktif enfekte vaka iyileşmeyi bekliyor.

Dünya genelinde 330 bin kişi koronavirüsü yendi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 330 bini geçti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 330 bin 203 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

Sağlığına kavuşan 77 bin 279 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısının en fazla olduğu ülke. Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla İspanya (48 bin 21),Almanya (46 bin 300),İran (29 bin 812),İtalya (26 bin 491),ABD (22 bin 828) ve Fransa (21 bin 254) oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. AA'nın haberine göre; dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 517 bin 731'e ulaşırken, 88 bin 450 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi altında 1 milyon 99 bin 78 aktif enfekte vaka iyileşmeyi bekliyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
New York Times: Koronavirüs salgını Suud hanedanına sıçradıNew York Times: Koronavirüs salgını Suud hanedanına sıçradı
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs dünya hasta Vaka

En Çok Okunan Haberler

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı öksürük krizine girmişti, oğlu koronavirüse yakalandı

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı öksürük krizine girmişti, oğlu koronavirüse yakalandı

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

La Casa De Papel'deki 'Osman' eleştirilere cevap verdi

La Casa De Papel'deki 'Osman' eleştirilere cevap verdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Özel hastanelere acil hal düzenlemesi!

Özel hastanelere acil hal düzenlemesi!

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Diğer Haberler
Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü hedef almaya devam ediyor

Trump yine DSÖ'yü hedef aldı

New York Times: Koronavirüs salgını Suud hanedanına sıçradı

New York Times: Koronavirüs salgını Suud hanedanına sıçradı

Irak Başbakanı açıkladı! ABD askeri yeniden konuşlandırılacak

Irak'tan ABD askerleri hakkında şaşırtan karar

Koronavirüsle ilgili sevindirici haber: Antikor testlerine önümüzdeki hafta başlayabiliriz

Koronavirüsle ilgili sevindirici haber

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı öksürük krizine girmişti, oğlu koronavirüse yakalandı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan etti

Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.