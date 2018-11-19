Dünya genelinde 4,5 milyar insan tuvaletten mahrum

AHMET FURKAN MERCAN - Birleşmiş Milletler (BM) dünya genelinde 4,5 milyar insanın ya tuvaletten mahrum olduğunu ya da var olan tuvaletlerin altyapısının bulunmadığını bildirdi.

BM'den 19 Kasım "Dünya Tuvalet Günü" nedeniyle yapılan açıklamada, dünya genelinde 4,5 milyar insanın "güvenli" tuvaletten mahrum kaldığı ve 892 milyon kişinin halen tuvalet için açık alanları kullandığı belirtildi.

Açıklamada, tuvalet mahrumiyetinin kamu sağlığı, iş ve yaşam koşulları, beslenme, eğitim ve ekonomik üretim açısından yıkıcı etkiler getirdiği kaydedildi.

- "Tabiatımızı açık bir lağıma dönüştürüyoruz"

BM'nin bu yılki tuvalet günü temasının "tabiat çağırdığında" olduğu aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Tabiat çağırdığında bizim bir tuvalete ihtiyacımız var fakat milyarlarca insan buna sahip değil. Bu, büyük çapta insan dışkılarının kontrol edilemediği ve insan hayatının sürdürülebilirliğini sağlayan toprağı ve suyu kirlettiği anlımına geliyor. Biz tabiatımızı açık bir lağıma dönüştürüyoruz. Çevreyle uyum içerisinde tuvaletler ve sıhhi tesisatlar inşa etmeliyiz."