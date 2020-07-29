Dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 17 milyona yaklaştı. Aralık ayının son haftasında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve 8 ayda tüm dünyaya yayılan COVID-19 virüsü salgını nedeniyle bugüne dek resmi açıklamalara göre 665 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Geçen 8 aylık sürenin ardından ABD, halen daha dünya genelinde en çok vaka görülen ülke konumunda. Bugüne dek aynı zamanda en çok test yapan ülke olan ABD’de 55 milyondan fazla test yapılırken tespit edilen vaka sayısı da 4,5 milyona yaklaştı. ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle 153 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Dünyada en çok vaka görülen Latin Amerika ülkesi Brezilya’da toplam vaka sayısı 2,5 milyona yaklaştı. Ülke lideri Jair Bolsonaro’nun da salgına yakalandığı Brezilya’da bugüne dek 88 binden fazla kişi de COVID-19 virüsü yüzünden öldü.

1 milyardan fazla nüfusu bulunan Hindistan, 1,5 milyondan fazla vaka sayısıyla dünya genelinde üçüncü sırada yer alırken ülkede salgın nedneiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 35 bine yaklaşmış durumda.