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Dünya Genelinde Corona Virüsü Vaka Sayısı 17 Milyona Yaklaştı

29.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 17 milyona yaklaştı, bugüne dek resmi açıklamalara göre 665 bine yakın kişi de hayatını kaybetti

Dünya Genelinde Corona Virüsü Vaka Sayısı 17 Milyona Yaklaştı

Dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 17 milyona yaklaştı. Aralık ayının son haftasında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve 8 ayda tüm dünyaya yayılan COVID-19 virüsü salgını nedeniyle bugüne dek resmi açıklamalara göre 665 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Geçen 8 aylık sürenin ardından ABD, halen daha dünya genelinde en çok vaka görülen ülke konumunda. Bugüne dek aynı zamanda en çok test yapan ülke olan ABD’de 55 milyondan fazla test yapılırken tespit edilen vaka sayısı da 4,5 milyona yaklaştı. ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle 153 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Dünyada en çok vaka görülen Latin Amerika ülkesi Brezilya’da toplam vaka sayısı 2,5 milyona yaklaştı. Ülke lideri Jair Bolsonaro’nun da salgına yakalandığı Brezilya’da bugüne dek 88 binden fazla kişi de COVID-19 virüsü yüzünden öldü.

1 milyardan fazla nüfusu bulunan Hindistan, 1,5 milyondan fazla vaka sayısıyla dünya genelinde üçüncü sırada yer alırken ülkede salgın nedneiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 35 bine yaklaşmış durumda.

Halen daha günlük vaka artışlarının 5-6 bin civarında seyrettiği Rusya, toplam 830 bine yakın vaka sayısıyla dünya genelinde 4. sırada yer alıyor. Rusya’da hayatını kaybeden kişi sayısı da 14 bine ilerliyor.

Son dönemde vaka sayılarında hızlı artış görülen Güney Afrika Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 460 bine ulaştı. Ülkede salgın yüzünden de 7 bin 200’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bugüne dek 4 milyon 665 bin 383 test yaptığını açıklayan Türkiye, 227 bin 982 vakayla dünya genelinde 17. sırada yer alıyor. Türkiye salgın nedeniyle can kaybı sıralamasında da 5 bin 645 ölümle dünya üzerinde en çok ölümün görüldüğü 21. ülke konumunda bulunuyor.

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