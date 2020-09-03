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Dünya Genelinde Corona Virüsü Vaka Sayısı 26 Milyonu Geçti

03.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

Yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgınında vaka sayısı 26 milyonu aştı, 867 binden fazla kişi de hayatını kaybetti

Dünya Genelinde Corona Virüsü Vaka Sayısı 26 Milyonu Geçti

Aralık ayının son haftasında Çin’in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından yayılmaya başladığına inanılan yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgınında vaka sayısı 26 milyonu aştı.

Salgın resmi verilere göre dünya üzerinde 200’den fazla ülkede görüldü. 8 ayın sonunda dünya genelindeki vaka sayısı 26 milyon 200 bini aşarken 867 binden fazla kişide hayatını kaybetti.

Uzmanlar kuzey yarımkürede kış hava koşullarının gelmeye başlamasıyla birlikte birinciden daha etkili olabilecek ikinci dalga riskine dikkat çekiyorlar.

Dünya genelinde en çok vaka görülen ülke durumundaki ABD’de salgına yakalanan kişi sayısı 6 milyon 300 bine doğru ilerliyor. Ülkede can kaybı sayısı da 190 bine yaklaştı. Salgının ilk günlerinde ABD’de 100 bin civarında can kaybı olacağı tahminleri yapılırken bu sayı şimdiden tahminlerin iki katına ulaşmış durumda. Öte yandan ABD dünyada en çok Corona virüsü testi yapılan ülke olma özelliğini de koruyor. ABD’de bugüne dek 84 milyondan fazla Corona virüsü testi yapıldı.

ABD’de en fazla vaka görülen eyalet 720 binden fazla vakayla California. Onu 652 bin vakayla Teksas ve 633 bin vakayla Florida izliyor. Salgının ABD’ye ulaştığı ilk günlerde en çok vakanın görüldüğü eyalet olan New York’taysa hastalığın yayılımı kısmen kontrol altına alınmış durumda. New York’ta bugüne dek görülen vaka sayısı 468 bin dolayında.

ABD’nin ardından dünyada en çok vaka görülen ülkeyse 4 milyondan fazla vakayla Latin Amerika ülkesi Brezilya. Brezilya’da bugüne dek 123 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, salgına geç yakalanmasına rağmen en çok vaka görülen üçüncü ülke durumuna kısa sürede yükseldi. Hindistan’da toplam vaka sayısı 3 milyon 800 binin üzerine çıkarken 67 binden fazla kişide Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Aşıyı bulduğunu ilk açıklayan ülke olan Rusya’da halen daha günlük ortalama 5 bin civarında yeni vaka tespit edilmeye devam ediliyor. Bu aydan itibaren aşıyı uygulamaya başlayacağını duyuran Rusya’da görülen toplam vaka sayısı 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ülkedeki can kaybı sayısı da 17 bin 528 kişi.

Türkiye'de en çok vaka Ankara'da

273 binden fazla vaka görülen Türkiye dünya sıralamasında 18. sırada yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artan vaka sayılarıyla ilgili olarak dün düzenlediği basın toplantısında birinci dalganın ikinci tepe noktasının yaşandığını söyledi. Açıklanan verilere göre Türkiye’de en çok vaka görülen şehir başkent Ankara. Sağlık Bakanı ayrıca Türkiye’de 52 sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini söyledi.

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