Dünya Genelinde Corona Virüsü Vaka Sayısı 26 Milyonu Geçti

Dünya genelinde en çok vaka görülen ülke durumundaki ABD’de salgına yakalanan kişi sayısı 6 milyon 300 bine doğru ilerliyor. Ülkede can kaybı sayısı da 190 bine yaklaştı. Salgının ilk günlerinde ABD’de 100 bin civarında can kaybı olacağı tahminleri yapılırken bu sayı şimdiden tahminlerin iki katına ulaşmış durumda. Öte yandan ABD dünyada en çok Corona virüsü testi yapılan ülke olma özelliğini de koruyor. ABD’de bugüne dek 84 milyondan fazla Corona virüsü testi yapıldı.

ABD’de en fazla vaka görülen eyalet 720 binden fazla vakayla California. Onu 652 bin vakayla Teksas ve 633 bin vakayla Florida izliyor. Salgının ABD’ye ulaştığı ilk günlerde en çok vakanın görüldüğü eyalet olan New York’taysa hastalığın yayılımı kısmen kontrol altına alınmış durumda. New York’ta bugüne dek görülen vaka sayısı 468 bin dolayında.

ABD’nin ardından dünyada en çok vaka görülen ülkeyse 4 milyondan fazla vakayla Latin Amerika ülkesi Brezilya. Brezilya’da bugüne dek 123 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, salgına geç yakalanmasına rağmen en çok vaka görülen üçüncü ülke durumuna kısa sürede yükseldi. Hindistan’da toplam vaka sayısı 3 milyon 800 binin üzerine çıkarken 67 binden fazla kişide Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Aşıyı bulduğunu ilk açıklayan ülke olan Rusya’da halen daha günlük ortalama 5 bin civarında yeni vaka tespit edilmeye devam ediliyor. Bu aydan itibaren aşıyı uygulamaya başlayacağını duyuran Rusya’da görülen toplam vaka sayısı 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ülkedeki can kaybı sayısı da 17 bin 528 kişi.