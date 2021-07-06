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Dünya Genelinde COVID-19 Kaynaklı Ölüm Sayısı 4 Milyonu Aştı

06.07.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Wuhan kentinden, 2019 yılının Aralık ayında dünyaya yayılmaya başladığına inanılan yeni tip Corona virüsü, COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, 4 milyonu aştı.

Dünya Genelinde COVID-19 Kaynaklı Ölüm Sayısı 4 Milyonu Aştı

Çin’in Wuhan kentinden 2019 yılının Aralık ayında dünyaya yayılmaya başladığına inanılan yeni tip Corona virüsü, COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, 4 milyonu aştı.

Çin’den başlayarak tüm dünyaya yayılan ve küresel bir salgın haline gelen hastalığa bugüne dek 180 milyondan fazla kişi yakalandı.

Tüm dünyada yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik ve sosyal anlamda da ciddi sorunlara neden olan salgın resmi verilere göre bugüne kadar 4 milyondan fazla kişinin de hayatına mal oldu. Yetkililer bazı ülkelerin gerçek rakamları gizlemesi, bazı ülkelerdeyse test ve sağlık hizmetleri sıkıntısı nedeniyle COVID-19 kaynaklı can kayıplarının tespit edilemediğini belirterek gerçek can kaybının çok daha fazla olduğunu ifade ediyorlar.

Bugüne kadar yaklaşık 35 milyon vaka görülen ABD, tüm dünyada hen çok vaka görülen ülke oldu. ABD, 605 bin 567 can kaybıyla salgın nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke oldu.

Son günlerde dünya üzerinde etkili olan Delta varyantının çıkış noktası olan Hindistan’daysa resmi verilere göre 31 milyona yakın kişi salgına yakalandı. 403 bin kişi de hayatını kaybetti. Ancak 1 milyarın üzerinde nüfusa sahip ülkede özellikle kırsal kesimlerde vaka ve can kaybı sayılarının çok yüksek olduğu bunların tespit edilemediği de ifade ediliyor.

Salgının en çok etkilediği üçüncü ülkeyse Brezilya oldu. Özellikle Devlet Başkanı Bolsonaro’nun salgını küçümseyen ve reddeden açıklamalarıyla gündeme geldiği ülkede bugüne dek 19 milyona yakın vaka görülürken 525 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Avrupa'da en çok vaka Fransa'da görüldü

Salgının ilk günlerinde her ne kadar özellikle İtalya’da vaka sayılarında patlama yaşanmasına karşın bugün itibariyle Avrupa kıtasında en çok vaka görülen ülke Fransa oldu. Fransa’da bugüne dek 5 milyon 780 binden fazla vaka tespit edildi. Ülkede 111 binden fazla kişi de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa’da vaka sayılarında Fransa’yı İngiltere ve daha sonra İtalya takip etti. Avrupa’da can kaybı sıralamasındaysa 128 binden fazla kişiyle İngiltere ilk sırada yer aldı.

Rusya, halen dünyada Hindistan’dan sonra günlük olarak en çok vaka görülen sıralamasında yer alıyor. Ülkede Delta varyantının baskın hale gelmesinin ardından günlük vaka sayıları son günlerde 20 binin altına düşmüyor. Rusya’da bugüne kadar 5 milyon 700 bine yakın vaka görülürken 140 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye, bugüne kadar açıklanan resmi verilere göre dünyada en çok COVID-19 vakası görülen 6. ülke durumunda. Türkiye’de, vaka sayısı 5,5 milyona yaklaşırken 50 bine yakın kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Corona virüsü salgını son dönemde ABD ve batılı ülkelerde uygulanan aşılama sayesinde hız kesse de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya üzerinde halen daha tek bir doz dahi aşı alamamış çok sayıda ülke bulunuyor. Bu da salgının küresel olarak tamamen ortadan kalkmasını riske ediyor. Son olarak G7 zirvesinde liderler özellikle yoksul ülkelere yönelik yüklü miktarda aşı bağışlanması yönünde karar aldılar.

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