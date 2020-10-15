Dünya genelinde en fazla koronavirüs testini Çin yaptı

Rusya, 51 milyon 800 bin, İngiltere ise 28 milyon 371 bin 80 test yaptı. Dünyada toplam test sayısında 6’ncı sırada bulunan Almanya, 19 milyon 276 bin 507 test yaptığını raporladı.

Salgın başlangıcından bugüne yapılan toplam test sayısında Brezilya 17 milyon 900 bin, İspanya 14 milyon 590 bin 713, İtalya 12 milyon 914 bin 895, Fransa ise 12 milyon 710 bin 74 test yaptı.

TÜRKİYE DÜNYA GENELİNDE 11'İNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Dünya genelinde 11’inci sırada bulunan Türkiye ise worldometers verilerine göre birçok ülkeyi geride bırakarak 11 milyon 961 bin 670 test raporu açıkladı.

(DHA)

