Dünya Genelinde En Fazla Vaka Artışı

Dünya Sağlık Örgütü Corona vaka sayısının son 24 saatte yaklaşık 260 bin artarak rekor kırdığını belirtti.

Cuma günü 237,743 vaka artışı ile bu konuda ilk rekor kırılmıştı.

Vaka sayısı en fazla artan ülkeler Amerika, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da küresel çapta bir günde 7360 oldu. Bu 10 Mayıs’tan bu yana en fazla can kaybı anlamına geliyor.

Temmuz ayında günlük ortalama can kaybı 4800. Hazian ayında bu sayı ortalama 4600 olmuştu.

Yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 600 bini geçmiş durumda.

Dünya genelinde vaka sayısı da 14 milyonu aştı.

Rakamlar 100 saatten az bir sürede 1 milyon kişinin virüse yakalandığını ortaya koyuyor.

Hindistan vaka sayısında 1 milyon rakamını aştı. Hindistan, Amerika ve Brezilya’nın ardından en fazla vaka sayısına sahip olan üçüncü ülke.

Uzmanlar ülkenin virüsün yayılması konusunda hala zirveyi görmediğini belirtiyorlar.

