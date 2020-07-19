HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya Genelinde En Fazla Vaka Artışı

Dünya Genelinde En Fazla Vaka Artışı

19.07.2020 15:03 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü Corona vaka sayısının son 24 saatte yaklaşık 260 bin artarak rekor kırdığını açıkladı

Dünya Genelinde En Fazla Vaka Artışı

Dünya Sağlık Örgütü Corona vaka sayısının son 24 saatte yaklaşık 260 bin artarak rekor kırdığını belirtti.

Cuma günü 237,743 vaka artışı ile bu konuda ilk rekor kırılmıştı.

Vaka sayısı en fazla artan ülkeler Amerika, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da küresel çapta bir günde 7360 oldu. Bu 10 Mayıs’tan bu yana en fazla can kaybı anlamına geliyor.

Temmuz ayında günlük ortalama can kaybı 4800. Hazian ayında bu sayı ortalama 4600 olmuştu.

Yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 600 bini geçmiş durumda.

Dünya genelinde vaka sayısı da 14 milyonu aştı.

Rakamlar 100 saatten az bir sürede 1 milyon kişinin virüse yakalandığını ortaya koyuyor.

Hindistan vaka sayısında 1 milyon rakamını aştı. Hindistan, Amerika ve Brezilya’nın ardından en fazla vaka sayısına sahip olan üçüncü ülke.

Uzmanlar ülkenin virüsün yayılması konusunda hala zirveyi görmediğini belirtiyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldiİtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi
Depremi önceden tahmin eden formül geliştirildi!Depremi önceden tahmin eden formül geliştirildi!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Vatandaş isyan etti! 'Denize girecek yer kalmadı'

Vatandaş isyan etti! 'Denize girecek yer kalmadı'

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Afrin'de bombalı saldırı! 13 kişi yaralandı

Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İngiltere’de koronavirüs aşısında yeni gelişme

İlk deneme başarılı, ikinci aşamaya geçildi

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

Crew Dragon ekibinin dünyaya dönüş tarihi belli oldu

Tarih belli oldu! Geri sayım başladı

Rusya’da Azeri iş insanı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

Azeri iş insanı Ermeni diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.