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Dünya genelinde hangi ülkede, kaç koronavirüs vakası var?

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2020 14:00 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bu Aralık ayında Çin'de yayılmaya başlamasından bu yana şimdiye dek doğrulanmış enfekte sayısı 90 bin civarında. Peki koronavirüs'ün en çok yayıldığı ülkeler hangileri? Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var?

Dünya genelinde hangi ülkede, kaç koronavirüs vakası var?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya genelinde 3 bin 100 enfekte hayatını kaybetti. Örgüt hastalığı kısa süre sonra salgın olarak tanımladı ve global bir kriz olduğunu deklare etti.

Direkt temasla da buluşan hastalık ter, salya gibi vücut sıvılarıyla da bulaşabiliyor. Şimdiye kadar salgının merkez üssü Çin'de 80 bin 100 kişiye koronavirüs bulaştı ve 2 bin 900 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan en az 70 ülkede 10 bin 500 koronavirüs hastası var. Çin dışında en az 173 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

**İşte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ülkelere göre dağılım;

  1. Afganistan (1)
  2. Cezayir (2)
  3. Andora (1)
  4. Ermenistan (1)
  5. Avustralya (35 vaka, 1 ölüm)
  6. Avusturya (10)
  7. Bahreyn (49)
  8. Belarus (1)
  9. Belçika (1)
  10. Brezilya (2)
  11. Kamboçya (1)
  12. Kanada (24)
  13. Hırvatistan (6)
  14. Çekya (5)
  15. Danimarka (3)
  16. Dominik Cumhuriyeti (1)
  17. Ekvador (7)
  18. Mısır (2)
  19. Estonya (1)
  20. Finlandiya (3)
  21. Fransa (130 vaka, 2 ölüm)
  22. Gaürcistan (1)
  23. Almanya (158)
  24. Yunanistan (7)
  25. Hong Kong (100 vaka, 2 ölüm)
  26. İzlanda (3)
  27. Hindistan (6)
  28. Endonezya (2)
  29. İran (2,336 vaka, 77 ölüm)
  30. Irak(26 vaka)
  31. İrlanda (1)
  32. İsrail (12)
  33. İtalya (2,036 vaka, 52 ölüm)
  34. Japonya (974 vaka, 12 ölüm)
  35. Ürdün (1)
  36. Kuveyt (56)
  37. Letonya (1)
  38. Lübnan (13)
  39. Litvanya (1)
  40. Lüksemburg (1)
  41. Makao (10)
  42. Malezya (25)
  43. Meksika (5)
  44. Monako (1)
  45. Nepal (1)
  46. Hollanda (7)
  47. Yeni Zelanda (1)
  48. Nijerya (1)
  49. Kuzey Makedonya (1)
  50. Norveç (15)
  51. Umman (6)
  52. Pakistan (5)
  53. Filipinler (3 vaka, 1 ölüm)
  54. Portekiz (2)
  55. Katar (7)
  56. Romanya (3)
  57. Rusya (6)
  58. San Marino (1)
  59. Suudi Arabistan (1)
  60. Senegal (1)
  61. Singapur (108)
  62. Güney Kore (5,186 vaka, 29 ölüm)
  63. İspanya (73)
  64. Sri Lanka (1)
  65. İsveç (13)
  66. İsviçre (18)
  67. Tayvan (41 vaka, 1 ölüm)
  68. Tayland (42 vaka, 1 ölüm)
  69. Tunus (1)
  70. Ukrayna (1)
  71. BAE (21)
  72. Birleşik Krallık (40)
  73. ABD (105 vaka, 6 ölüm)
  74. Vietnam (16)
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs coronavirüs Covid-19

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