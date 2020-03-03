Dünya genelinde hangi ülkede, kaç koronavirüs vakası var?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya genelinde 3 bin 100 enfekte hayatını kaybetti. Örgüt hastalığı kısa süre sonra salgın olarak tanımladı ve global bir kriz olduğunu deklare etti.

Direkt temasla da buluşan hastalık ter, salya gibi vücut sıvılarıyla da bulaşabiliyor. Şimdiye kadar salgının merkez üssü Çin'de 80 bin 100 kişiye koronavirüs bulaştı ve 2 bin 900 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan en az 70 ülkede 10 bin 500 koronavirüs hastası var. Çin dışında en az 173 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

**İşte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ülkelere göre dağılım;