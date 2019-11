Dünya genelinde her 100 kadından 35’i şiddete maruz kalıyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü üzerine açıklamalarda bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Yıldırım, dünya üzerinde kadına karşı uygulanan şiddetin boyutlarına dikkat çekti.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Yıldırım yaptığı açıklamada, dünya üzerinde kadına yönelik uygulanan şiddetin oran olarak yüzde 35 civarında olduğunu ve Türkiye’de ise bu oranın yüzde 44’e çıktığını söyledi.

Yıldırım açıklamasında kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel şiddet olarak ele alınmaması gerektiğini ve şiddetin değişik türlerinin olduğunu ifade ederek, uygulanan şiddet türleri içerisinde en çok tahribat yaşatan şiddet türünün ise Psikolojik Şiddet olduğunun altını çizdi.

‘Dünya üzerinde her 6 kişiden birinin şiddete maruz kalıyor’

Yıldırım, dünya üzerinde genel anlamdaki şiddet oranına değinerek, “Öncelikle dünya üzerindeki bazı araştırmalara baktığımızda kadın erkek fark etmeksizin Dünya üzerinde her 6 kişiden birinin şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Dünya nüfusunu düşündüğünüzde, bu da çok önemli bir orandır. Yüzde 16,6 oranındadır. Bu çok ciddi bir rakamdır. Dünya üzerindeki kadınların oranına baktığımızda ise yüzde 35 oranında. Yani her 100 kadından 35’i şiddete maruz kalıyor. Ülkemize baktığımızda ise ne yazık ki, bu oran biraz daha artmaktadır. Yapılan bazı araştırmalara göre ülkemizde kadına yönelik şiddet yüzde 44’tür. Kadınların yüzde 44’ü genel olarak ülkemizde şiddete maruz kalıyor” dedi.

‘Şiddet deyince aklımıza fiziksel şiddet gelmesin’

Şiddetin değişik türleri olduğunun altını çizen Yıldırım, “Şiddet deyince aklımıza fiziksel şiddet gelmesin. Şiddet çok boyutlu bir olgudur. Değişik şekillerde ortaya çıkıyor. En yaygın bir şekilde ortaya çıkan şiddet, fiziksel şiddettir. Fiziksel şiddetin yanında bir de psikolojik şiddet vardır. Psikolojik şiddet biraz daha değişik ve ağır sonuçları olan şiddet türüdür. Örneğin, psikolojik şiddet tehdit şeklinde, lakap takma şeklinde, alay etme, sözlü veya duygusal taciz de bulunma, hakaret etme şeklinde ortaya çıkabilir. Psikolojik şiddetin etkileri, fiziksel şiddete nazaran, kişi üzerinde daha etkilidir” ifadelerini kullandı.