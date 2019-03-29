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Dünya genelinde her yıl 300 bin kadın sezaryen doğum sonucu ölüyor

29.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde her yıl 300 bin kadın sezaryen doğum nedeniyle ölüyor. 12 milyon kadının gebelik sürecindeki verilerini inceleyen bilim insanları, ölüm oranının gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek olduğunu söylüyor.

Dünya genelinde her yıl 300 bin kadın sezaryen doğum sonucu ölüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde her yıl 300 bin kadın sezaryen doğum nedeniyle ölüyor.

Queen Mary Üniversitesi'nin araştırmasına göre ölümler en çok gelişmekten olan ülkelerde yaşanıyor.

Araştırmanın, sezaryen doğum yöntemi ve kadın sağlığıyla ilgili en kapsamlı araştırma olduğu belirtildi.

BBC Sağlık Muhabiri Richard Galpin'in haberine göre araştırmacılar 12 milyon gebe kadının sağlık verilerini inceledi.

Bilim insanları, sezaryen yöntemiyle doğum yapan kadınlarda ölüm riskinin beklenenin çok üstünde olduğunu sonucuna vardı.

Sezaryen doğum yapan kadınlarda ölüm oranı özellikle Sahra Altı Afrika bölgelerinde yüksek. Bu oran, İngiltere gibi gelişmiş ülkelere kıyasla yüz kat fazla.

Bu bölgelerde sezaryen yöntemiyle doğan bebeklerin de yüzde 10'u, doğum sırasında veya doğumdan kısa bir süre sonra ölüyor.

Araştırmanın sonuçları İngiliz Lancet dergisinde yayımlandı.

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