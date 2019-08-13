Dünya genelinde kızamık alarmı

Özellikle Afrika’da durum endişe verici boyutlarda. Ancak Türkiye’nin yer aldığı Avrupa bölgesinde de yüzde 120’lik artış kaydedildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2019 yılının ilk yedi ayında 182 ülkede yaklaşık 365 bin kızamık vakasının kaydedildiğini, böylece 2018 genelindeki vaka sayısının aşıldığını bildirdi. Bu rakam 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek orana tekabül ederken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de üç katlık artış anlamına geliyor.

DSÖ'nün konuyla ilgili açıklamasında, dünya çapında milyonlarca insanın tehlikede olduğuna dikkat çekilerek seyahate çıkacak olanlara aşı defterlerini kontrol etme ve risk altındaki bölgelere yolculuktan en geç 15 gün önce aşı olma tavsiyesinde bulunuldu.

2018 yılının tamamında, dünya genelinde yaklaşık 350 bin kişide kızamık tespit edilmişti. Ancak DSÖ, hastalıkların birçok yerde, büyük oranda kayıt altına alınmaması nedeniyle gerçek rakamın bunun çok üstünde olduğunu belirtiyor. Örneğin DSÖ'nün, gerçeğe oldukça yakın olarak nitelendirilen 2017 verilerine göre, o yıl dünya çapında 6,7 milyon insanın kızamığa yakalandığı ve bunlardan yaklaşık 110 bin kişinin hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.