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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 664 bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 664 bini aştı.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 664 bini geçti

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısını 664 bin 590 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 30 bin 890 kişi öldü ve 142 bin 368 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 300, Hong Kong'da 4, İtalya'da 10 bin 23, İspanya'da 5 bin 982, İran'da 2 bin 517, Fransa'da 2 bin 314, ABD'de 2 bin 229, İngiltere'de 1019, Hollanda'da 639, Almanya'da 433, Belçika'da 353, İsviçre'de 264, Güney Kore'de 152, Brezilya'da 114, Türkiye'de 108, İsveç'te 105, Endonezya'da 102, Portekiz'de 100, Avusturya'da 68, Filipinler'de 68, Danimarka'da 65, Japonya'da 62, Kanada'da 60, Ekvador'da 48, Irak'ta 42, Mısır'da 36, Romanya'da 37, İrlanda'da 36, Yunanistan'da 32, Cezayir'de 29, Dominik Cumhuriyeti'nde 28, Malezya'da 27, Fas'ta 25, Hindistan'da 25, San Marino'da 22, Norveç'te 23, Arjantin'de 19, Polonya'da 18, Lüksemburg'da 18, Panama'da 17, Avustralya'da 16, Peru'da 16, Meksika'da 16, Macaristan'da 13, İsrail'de 12, Pakistan'da 12, Çekya'da 11, Burkina Faso'da 11, Sırbistan'da 10, Arnavutluk'ta 10, Slovenya'da 9, Finlandiya'da 9, Ukrayna'da 9, Lübnan'da 8, Tunus'ta 8, Litvanya'da 7, Bulgaristan'da 7, Kolombiya'da 6, Tayland'da 6, Şili'de 6, Bosna Hersek'te 6, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 6, Bangladeş'te 5, Gana'da 5, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 5, Hırvatistan'da 5, Afganistan'da 4, Bahreyn'de 4, Rusya'da 4, Kuzey Makedonya'da 4, Suudi

Arabistan'da 4, Azerbaycan'da 4, Paraguay'da 3, Andorra'da 3, Singapur'da 3, Ermenistan 3, Küba'da 3, Trinidad ve Tobago 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Mauritius'ta 2, İzlanda'da 2, Moldova 2'da, Kamerun'da 2, Özbekistan'da 2, Venezuela'da 2, Guadeloupe'de 2, Güney Afrika Cumhuriyeti, Estonya, Kazakistan, Ürdün, Brunei, Honduras, Filistin, Manş Adaları, Nijerya, Martinik, Karadağ, Kenya, Guatemala, Jamaika, Togo, Cayman Adaları, Nijer, Guyana, Curaçao, Gabon, Zimbabve, Cabo Verde, Sudan, Nikaragua, Gambiya, Katar, Yeni Zelanda, Uruguay, Sri Lanka, Monako, KKTC ve Mali'de birer kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 123 bin 776, İtalya 92 bin 472, Çin ana karası 81 bin 439, İspanya 73 bin 235, Almanya 57 bin 695, Fransa 37 bin 575, İran 35 bin 408, İngiltere 17 bin 89, İsviçre 14 bin 76, Hollanda 9 bin 762, Güney Kore 9 bin 583, Belçika 9 bin 134, Avusturya 8 bin 271, Türkiye 7 bin 402, Kanada 5 bin 655, Portekiz 5 bin 170, Norveç 4 bin 32, Avustralya 3 bin 969, Brezilya 3 bin 904, İsrail 3 bin 865, İsveç 3 bin 447, Çekya 2 bin 663, İrlanda 2 bin 415, Japonya 2 bin 405, Malezya 2 bin 320, Danimarka 2 bin 201, Şili 1909, Lüksemburg 1831, Ekvador 1823, Polonya 1638, Pakistan 1495, Romanya 1452, Tayland 1388, Rusya 1264, Suudi Arabistan 1203, Güney Afrika Cumhuriyeti 1187, Finlandiya 1167, Endonezya 1155, Filipinler 1075 ve Yunanistan 1061."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs vaka sayısı ülke

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