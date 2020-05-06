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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 bini aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 19:28 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 bini geçti.

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 bin 448'e, vaka sayısı 3 milyon 768 bin 63'e ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 72 bin 767 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 684 can kaybıyla İtalya, 29 bin 427 ile İngiltere, 25 bin 857 ile İspanya, 25 bin 531 ile Fransa, 8 bin 339 ile Belçika, 7 bin 966 Brezilya, 6 bin 933 ile Almanya, 6 bin 418 ile İran, 5 bin 204 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Kanada (4 bin 43), Türkiye (3 bin 584), İsveç (2 bin 941), Meksika (2 bin 507), İsviçre (1795), Hindistan (1768), Ekvador (1569), Rusya (1537), Peru (1444), İrlanda (1339) ve Portekiz (1089)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 203 bin 606 kişi iyileşirken, 2 milyon 234 bin 9 kişinin ise tedavisi sürüyor. (AA)

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