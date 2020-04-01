Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 42 bini geçti

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Worldometers adlı internet sitesinde yer alan verilere göre dünya genelinde 42 bin 322 kişi hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 859 bin 035 olurken, 178 bin 101 kişi de iyileşmiş durumda.

İTALYA'DA SON 24 SAAT...

AA'nın haberine göre Kovid-19 salgınında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 837 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 12 bin 428'e çıktı. Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısı ise 105 bin 792'ye, iyileşenlerin sayısı 15 bin 729'a yükseldi.

İSPANYA'DA EN YÜKSEK CAN KAYBI...

İspanya'da can kaybı ve yeni vaka sayılarında rekor artış yaşandı.

Son 24 saatte 849 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle İspanya'da can kaybı 8 bin 189'a, vaka sayısı 9 bin 222 artarak 94 bin 417'ye ulaştı. İspanya, günlük can kaybı sayısında ilk kez İtalya'yı geçti.

ABD'DE VAKA SAYISI 176 BİNİ GEÇTİ

Bugüne kadar en çok vakanın görüldüğü ABD'de ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 176 bini geçerken, ülke genelindeki can kaybı da 3 bin 428'e ulaştı.