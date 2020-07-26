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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 648 bin 476’ya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 648 bin 476’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 205 bin 467’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 914 bin 60’a ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 648 bin 476’ya yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 396 bin 434 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 86 bin 496’ya ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 379 bin 884 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 30 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 20 olurken, vaka sayısı 343 bin 592’ye yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa’da ise İspanya’da toplam vaka sayısı 319 bin 501 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 28 bin 432 olarak açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 298 bin 681 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 738’e yükseldiği açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 15 BİN 484’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 484’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 288 bin 839’a çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA


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