HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 20:09 | Son Güncelleme

Dünya genelinde Kovid-19'dan Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 32 milyonu aştı. sayısı 32 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 32 milyon 1313 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 5 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. Hindistan'da 7 milyon 159 bin 55, ABD'de 5 milyon 781 bin 451, Brezilya'da 4 milyon 835 bin 915, Rusya'da 1 milyon 146 bin 96 ve Kolombiya'da 915 bin 451 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 316 bin 8 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 43,5 milyonu aşarken, 1 milyon 161 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Tayland’da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteriTayland’da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri
Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede? Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Diğer Haberler
NASA'dan tarihi keşif: Ay'ın yüzeyinde su bulundu
NASA'dan tarihi keşif: Ay'da su bulundu
Tayland’da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri
Tayland’da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri
Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti
Ermenistan, PKK'lıların Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
FEMEN üyesi kadından Ukrayna lideri Zelenskiy’e çıplak eylem
FEMEN üyesinden çıplak eylem!
Ablasını ifşa etti: Odadan çıkanlar dehşete düşürdü!
Ablasını ifşa etti: Odadan çıkanlar dehşete düşürdü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.