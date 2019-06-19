Dünya Genelinde Mülteci Sayısında Rekor Artış

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yayınladığı kapsamlı raporunda, 2018 yılında savaş, zulüm ve çatışmalar yüzünden zorla yerlerinden edilen kişi sayısının 70 milyon 800 bin kişiye ulaştığını açıkladı. Rapora göre, Türkiye dünyada en fazla sayıda mültecinin sığındığı ülke konumunda bulunuyor.
Raporda bir önceki yıla göre 2018 yılında toplamda 2 milyon 300 bin kişinin daha yerlerinden edildiği, bunun rekor düzeyde bir artış olduğu belirtildi.
Dünyada zorla yerinden edilen kişi sayısının 20 yıl öncesine kıyasla ikiye katlandığı bilgisi verildi.
UNHCR raporunda, dünya genelinde her gün 37 bin kişinin yaşadığı yeri terk edip başka ülkelere göç ettiği, her beş mülteciden dördünün komşu bir ülkeye sığındığı kaydedildi.
Başka bir ülkeye iltica talebinde bulunan ve iltica talebi yaptıkları ülkeden karar bekleyen kişi sayısının da 3,5 milyon kişiye ulaştığı ifade edildi.
Gelişmiş ülkelerin mültecilerin sadece yüzde 6’sını kabul ettiği de kaydedildi.
Mülteci olarak başka ülkelere sığınan ancak daha sonra kendi ülkesine geri dönen kişilerin sayısının da 2018 yılı itibariyle 2 milyon 900 bin kişiye ulaştığı belirtildi.
Raporda dünyada en fazla Suriyelilerin yerlerinden olduğu, 6,7 milyon Suriyeli'yi 2,7 milyon Afgan, 2,3 milyon Güney Sudanlı, 1,1 milyon Myanmarlı, 900 bin de Somalili'nin izlediği kaydedildi.
Mültecilerin yarısını çocukların oluşturduğu, bunların arasında 138 bin çocuğun refakatsiz olduğu açıklandı.
Dünyada en fazla mültecinin sığındığı ülke Türkiye
Dünyada en fazla mülteci kabul eden ülkenin Türkiye olduğu kaydedildi. Toplamda 3 milyon 700 bin mültecinin Türkiye’de yaşadığı belirtildi.
Rapora göre Türkiye’de yaşayan kayıtlı mültecilerin ülkelerine göre sıralaması şöyle:
3.622.400 Suriyeli, (113.100 Suriyeli bebeğin Türkiye’de doğduğu belirtiliyor) 39.100 Iraklı, 8.700 İranlı, 6.600 Afgan.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Küresel Eğilimler 2018 Raporu'nda, Türkiye’ye iltica başvurusunda bulunan kişi sayısının Suriyeliler hariç 83 bin 800 kişiye ulaştığı kaydedildi.
Raporda ayrıca, Türkiye'de 615 bin resmi, 60 bin gayri resmi olmak üzere toplam 675 bin Suriyeli'nin ülkedeki çeşitli eğitim kurumlarında kayıtlı olduğu kaydedildi.
3,7 milyonla en fazla mültecinin bulunduğu Türkiye’yi, Pakistan 1,4 milyon, Uganda 1,2 milyon, Sudan 1,1 milyon, Almanya 1,1 milyon mülteciyle izliyor.
“Rakamlar bize barışı sağlayamadığımızı gösteriyor”
Son raporla ilgili görüşlerini açıklayan BM Mülteci Yüksek Komiseri Fillippo Grandi dünyadaki mülteci sayısında rekor düzeyde bir artış olduğunu kaydederek, “Son rakamlar neredeyse bize barışı sağlayamadığımızı gösteriyor” dedi.
Dünyadaki mülteci sayısının bu rakamların çok daha üzerinde olduğunu tahmin ettiğini belirten Grandi, Suriye’nin de dahil olduğu savaştan kaçan yüz binlerce kişinin, Yunanistan’a ve İtalya’ya ulaşmak için tehlikeli Akdeniz sularını geçerken hayatlarını tehlikeye attığını, binlerce mültecinin denizde boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti. Grandi, Venezuela’da devam eden ekonomik ve siyasi krizin ortasında o ülkeyi terk eden dört milyon kişinin sadece yarısının, sığınma ve mülteci statüsü için resmen başvuruda bulunduğunu sözlerine ekledi.
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