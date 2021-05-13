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Dünya Genelinde Salgın Gölgesinde Ramazan Bayramı Kutlanıyor

13.05.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanında müslümanlar Corona virüsü salgını gölgesinde Ramazan Bayramı’nı kutluyor. Birçok ülkede kutlamalar yasaklar nedeniyle yapılamıyor

Dünya Genelinde Salgın Gölgesinde Ramazan Bayramı Kutlanıyor

Dünyanın dört bir yanında müslümanlar Corona virüsü salgını gölgesinde Ramazan Bayramı’nı kutluyor. Birçok ülkede kutlamalar yasaklar nedeniyle yapılamıyor.

Dünyanın en kalabalık müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da, binlerce kişi Dian El-Mahri camiine bayram namazı için akın etti. Namaza gelenlere maske takma ve girişte ellerini dezenfekte etme zorunluluğu getirildi. Cami girişine de salgın önlemleri konusunda uyarılar yer alan posterler yerleştirildi.

Endonezya’da salgın nedeniyle şehirlerarası seyahatler yasaklandı ve halk bayram nedeniyle ülke içerisinde kendi doğdukları şehirlere yakınlarını ziyarete gidemedi.

Malezya’da da Pazartesi günü başlayan tam kapanma uygulaması bayram süresince de devam edecek.

Pakistan’da da salgın için daha önceden alınan önlemlerin Ramazan bayramı süresince de geçerli olmaya devam edeceği açıklandı. Pakistan’da hükümet bayram süresince de halkı evlerinde kalması ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Corona virüsü salgınının son günlerde en etkili olduğu ülke olan Hindistan’da da camilerde 10 kişiyi geçmemek ve sadece cami görevlileri olmak üzere bayram namazi kılınmasına izin verildi. Din adamları da vatandaşlardan bayram namazlarını evde kılmalarını camilere gitmemelerini istedi.

Türkiye’de sosyal mesafeli bayram namazı

Türkiye’deyse camilerde bayram namazi kılınmasına izin verildi. Camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak namaz kılındı.

Geçen yıl 24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya Camii’nde de bayram namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Hijyen önlemlerinin alındığı camide Erbaş bir kez daha minbere elinde kılıçla çıkarak bayram hutbesini okudu.

Caminin içerisine alınan kısıtla sayıda kişinin haricinde cami bahçesi ve Sultanahmet Meydanı'nda da çok sayıda kişi bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından sokağa çıkma kısıtlama uygulaması tüm ülke genelinde devam ediyor.

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