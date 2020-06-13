Dünya Genelinde Salgında İkinci Dalga Endişesi Artıyor

Tüm dünyada Corona virüsü salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleri artıyor. Salgının başlangıç noktası olan Çin’de Cuma günü 6 gıda marketi kapatıldı, normalleşme sürecine giren Hindistan’da bir günde rekor sayıda yeni artış görüldü, Amerika’daki eyaletlerin yarısında yetkililer hastanelerin hızla dolduğunu belirtti. Sağlık uzmanları dünya genelinde daha çok ekonomik kaygılarla başlayan hızlı normalleşme süreçlerinin salgında ikinci dalgayı tetikleyebileceğine işaret ediyorlar. Salgının başlangıç noktası olan Çin’de iki yeni vaka görüldü. Bunun üzerine yetkililer bu ikişinin gittiğini tespit ettikleri 6 ayrı gıda marketini kapattı. Ancak buralarda nasıl bir yayılıma neden olduklarına dair net bir açıklama yapılmadı. Bu iki kişinin de virüsü nereden aldıkları henüz tespit edilemedi. Hindistan, ülkede toplu taşıma faaliyetlerinin büyük kısmını açtı. Bununla birlikte ofisler ve alışveriş merkezleri de yaklaşık 70 gün aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Cuma günü 10 bin 956 yeni vaka görüldüğünü bunun şimdiye kadar bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Delhi’deki en büyük cami olan Jama Camii, ay sonuna kadar yeniden kapatıldı. Avrupa Birliği uyarıyor Türkiye’de de Türk Tabipleri Birliği daha henüz ilk dalganın atlatılamadığı konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye’de de 1 Haziran’dan itibaren normalleşme süreci başladı ve vaka sayıları dün yeniden binin üzerine çıktı. Avrupa’da yeni vaka sayılarındaki artış yavaşlamış olsa da uzmanlar yine de ikinci dalga riskine dikkat çekiyorlar. Avrupa Birliği Sağlık Komisyonu üyesi Stella Kyriakides yaptığı açıklamada “Gerekli olması halinde gevşettiğimiz tedbirleri geri almaya hazır olmak zorundayız” dedi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de önümüzdeki haftalarda vaka sayılarında ufak da olsa bir artış gözlemlenmesinin beklendiğini ifade ediyor. Merker artış durumunda gerekli önlemler alınmazsa sağlık sisteminde yeni sorunlarla karşılaşılabileceğine işaret ediyor. Merkezin Direktörü Andrea Ammon bu noktada ayrıca , sosyal mesafe ve ellerin yıkanmasının önemine de dikkat çekti.

Uzmanları endişelendiren bir başka noktada Amerika’nın Minneapolis şehrinde siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından uygulanan gözaltı işleminde nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto gösterileri. Yetkililer bu gösterilerde onbinlerce kişinin biraraya gelmesinin salgının yayılma riskini arttırdığına dikkat çekiyorlar. AB Sağlık Komisyonu’nunda Martin Seychell de “Kalabalık etkinlikler bulaşmanın ana rotası haline gelebilir” dedi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de Perşembe günü yaptığı açıklamada ikinci dalga riskinin halen çok yüksek olduğunu dile getirdi. Ghebreyesus “Burada Avrupa’da durum iyileşse de dünyada her geçen gün daha kötüye gittiğini hatırlamak zorundayız. Bu salgından tamamen kurtulmak için küresel olarak dayanışmaya devam etmeliyiz” dedi. Dünya Sağlık Örgütü sadece Perşembe günü tüm dünyada resmi verilere göre 5 bin 347 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini bu ölümlerin 3 bin 681’in Amerika kıtasında olduğunu açıkladı.