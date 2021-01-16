HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 25 milyonu aştı

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 25 milyonu aştı

16.01.2021 20:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 25 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 25 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 25 milyon 28 bin 175'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 24 milyon 916 bin 613'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 111 bin 562 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

"Tedavi gören hasta sayısı" 12 Ocak'ta 24 milyon eşiğini aşmıştı. Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 9 milyon 483 bin 994 kişiyle "aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke" oldu.

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiasıPompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

ABD'yi 2 milyon 594 bin 921 ile Fransa, 1 milyon 765 bin 117 ile İngiltere, 843 bin 492 ile Brezilya, 607 bin 778 ile Belçika, 557 bin 717 ile İtalya, 542 bin 547 ile Rusya, 335 bin 950 ile Sırbistan, 324 bin 476 ile Almanya ve 276 bin 823 ile Ukrayna izledi.

Türkiye'de 16 Ocak itibarıyla 103 bin 404 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor, bunlardan 2 bin 311'ini ise ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 94 milyon 576 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 23 binden fazla kişi hayatını kaybetti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiasıPompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası
Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Mesut Özil, Arsenal ile fesih için anlaştı

Mesut Özil, Arsenal ile fesih için anlaştı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Kayıp doktordan 3 gündür iz yok! Valilik'ten açıklama

Kayıp doktordan 3 gündür iz yok! Valilik'ten açıklama

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Suudi Arabistan, Doha büyükelçiliğini yeniden açıyor

Suudi Arabistan duyurdu! 3 yıl sonra bir ilk

Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı

Ülkede karantina süresi 1 Nisan'a uzatıldı

Almanya'da Merkel'in partisi yeni liderini seçti

Merkel'in partisi yeni liderini seçti

Çin'de şoke eden olay! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

Ülkede şoke eden olay! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.