Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyonu aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı ise 2,5 milyonu geçti.Reuters haber ajansının verilerine göre dünya genelinde koronavirüse yakalananların toplam sayısı pazar günü itibarıyla 10 milyonu aştı. Virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı nedeniyle ise şimdiye kadar 497 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD'de vaka sayısı 2,5 milyonu aştı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı cumartesi günü 2,5 milyonu aştı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana 125 binden fazla kişi ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

New York Times gazetesinin haberine göre cuma günü ülkede 24 saat içerisinde 45 bin yeni vaka kayıtlara geçti. Johns Hopkins Üniversitesi ise bu süredeki yeni vaka sayısını ise 45 bin 255 olarak açıkladı. Geçen perşembe günü 39 bin 818 yeni koronavirüs vakası ile salgının başlangıcından bu yana bir gündeki en yüksek yeni vaka sayısına ulaşılmıştı.

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