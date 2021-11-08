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Dünya Genelinde Vaka Sayısı 250 Milyonu Aştı

08.11.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde görülen COVID-19 vaka sayısı, 250 milyonu geçti. Pazartesi itibariyle açıklanan verilere göre, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 5 milyonu aştı.

Dünya genelinde görülen COVID-19 vaka sayısı, 250 milyonu geçti. Pazartesi itibariyle açıklanan verilere göre, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 5 milyonu aştı.

Son dönemde etkili olan Delta varyantı sebebiyle yetkililer her 90 günde bir 50 milyon yeni vakanın görüldüğünü ifade ediyorlar. Salgın başladığında virüsün 50 milyon kişiye ulaşması yaklaşık bir yıl sürmüştü.

Aşılama yapılan ülkeler nedeniyle yeni vaka görülme oranlarında geride bırakılan üç aya göre yüzde 36’lık bir düşüş göze çarpıyor.

Yetkililer her ne kadar birçok ülkede aşılama nedeniyle salgının büyük dalgalarının geride bırakıldığını düşünse de yaklaşan kış ayları yeni vaka sayılarının artışa geçmesi konusunda kaygılara neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nden uzman Maria Van Kerkhove, Reuters Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede virüsün 2022 yılının sonuna doğru kontrol altına alınabileceğini düşündüklerini söyledi.

Salgın görülen 240 ülkeden 55’inde halen daha vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bu ülkeler arasında Rusya, Ukrayna ve Yunanistan ilk sıralarda yer alıyor.

Uzmanlar Doğu Avrupa ülkelerinde aşılama oranlarının çok düşük olduğunu bu sebeple vaka sayılarında artışların sürdüğüne işaret ediyor. Rusya’da rekor can kayıpları ve vaka sayıları nedeniyle bazı bölgelerde yeniden kısıtlamalara gidiliyor.

Aşı eşitsizliği

Salgın tüm dünyayı etkisi altına almasına karşın aşılara her ülke ulaşamıyor. Resmi verilere göre halen daha dünyanın yarıdan fazlası tek doz dahi aşı olamamışş durumda. Özellikle gelir seviyesi düşük olan ülkelerin aşıya ulaşmaları imkansız görünüyor.

Aşının eşit dağıtılması amacıyla liderlerden açıklamalar gelse ve kampanyalar yapılsa dahi henüz tam bir sonuç alınabilmiş değil.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer bazı yardım kuruluşları G-20 ülkelerinden önümüzdeki 12 ay süresince yoksul ülkelere aşı, test kiti ve ilaç sağlayabilmek için 23,4 milyar dolar yardım talebinde bulundu.

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