Dünya Genelinde Vaka Sayısı 4.5 Milyona Yaklaştı

2019 Aralık ayının son haftasında Çin’in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından yayılmaya başladığına inanılan Corona virüsü salgını henüz bir aşı ya da ilaç bulunamamış olması sebebiyle hızla yayılımını sürdürüyor. Geride kalan 4.5 aylık sürede yeni tip Corona virüs COVID-19 dünya genelinde yaklaşık 4.5 milyon kişiye bulaşmış durumda.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da resmi verilere göre 300 bine yaklaştı. Salgının en etkili olduğu bölge önce Çin’den Avrupa’ya ardından Amerika’ya kaydı. Bugüne dek en çok vaka görülen Amerika’da toplam vaka sayısı 1.5 milyona toplam can kaybı sayısı da 86 bine yaklaştı.

Şu an Amerika’nın ardından en çok vaka görülen ülke 270 binden fazla kişiyle İspanya. Ancak son dönemde çok hızlı vaka artışlarının görüldüğü Rusya kısa süre içerisinde İspanya’yı geçecek görünüyor. Rusya’da bugün tespit edilen 9 binden fazla vakayla birlikte toplam vaka sayısı 252 bin 245 kişiye ulaşmış durumda.

Son günlerde vaka ve can kaybı sayısında ciddi artış görülen bir başka ülkeyse Brezilya. Brezilya’da hastalık bugüne dek 190 bin 137 kişiye bulaşırken 13 bin 240 kişi de hayatını kaybetti. Buna rağmen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgın karşıtı önlemlere karşı çıkması dikkat çekiyor.