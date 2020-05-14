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Dünya Genelinde Vaka Sayısı 4.5 Milyona Yaklaştı

14.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Geride kalan 4.5 aylık sürede yeni tip Corona virüs COVID-19 dünya genelinde yaklaşık 4.5 milyon kişiye bulaşmış durumda

Dünya Genelinde Vaka Sayısı 4.5 Milyona Yaklaştı

2019 Aralık ayının son haftasında Çin’in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından yayılmaya başladığına inanılan Corona virüsü salgını henüz bir aşı ya da ilaç bulunamamış olması sebebiyle hızla yayılımını sürdürüyor. Geride kalan 4.5 aylık sürede yeni tip Corona virüs COVID-19 dünya genelinde yaklaşık 4.5 milyon kişiye bulaşmış durumda.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da resmi verilere göre 300 bine yaklaştı. Salgının en etkili olduğu bölge önce Çin’den Avrupa’ya ardından Amerika’ya kaydı. Bugüne dek en çok vaka görülen Amerika’da toplam vaka sayısı 1.5 milyona toplam can kaybı sayısı da 86 bine yaklaştı.

Şu an Amerika’nın ardından en çok vaka görülen ülke 270 binden fazla kişiyle İspanya. Ancak son dönemde çok hızlı vaka artışlarının görüldüğü Rusya kısa süre içerisinde İspanya’yı geçecek görünüyor. Rusya’da bugün tespit edilen 9 binden fazla vakayla birlikte toplam vaka sayısı 252 bin 245 kişiye ulaşmış durumda.

Son günlerde vaka ve can kaybı sayısında ciddi artış görülen bir başka ülkeyse Brezilya. Brezilya’da hastalık bugüne dek 190 bin 137 kişiye bulaşırken 13 bin 240 kişi de hayatını kaybetti. Buna rağmen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgın karşıtı önlemlere karşı çıkması dikkat çekiyor.

Dünya genelinde salgın nedeniyle en çok can kaybı Amerika’da görülürken ilk başta sürü bağışıklığı yöntemini uygulayacağını açıklayan ancak daha sonra bundan geri adım atan İngiltere, ikinci sırada yer alıyor. İngiltere’de bugüne dek Corona virüsü salgını nedeniyle 33 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş durumda. İngiltere’yi, İtalya, İspanya ve Fransa takip ediyor.

Türkiye en birara 7. sıraya kadar yükseldiği en çok vaka görülen ülke sıralamasında hali hazırda 143 bin 114 vaka ve 3 bin 952 can kaybıyla, dünya genelinde 9. sırada yer alıyor.

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