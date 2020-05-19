Dünya Genelinde Vaka Sayısı 5 Milyona Yaklaştı

Salgın bugüne dek en çok Amerika’da etkili oldu. Son açıklanan verilere göre Amerika’da Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı 1 milyon 550 bin 539 kişi olurken hastalık yüzünden bugüne dek 91 bin 985 kişi de hayatını kaybetti. Amerika’nın ardından en çok vaka görülen ülke Rusya oldu. Rusya salgınla geç tanışmasına rağmen son haftalarda hergün 10 binin üzerinde yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte vaka sayısında Amerika’nın ardından ikinci sıraya kadar yükseldi. Rusya’da bugünkü verilere göre 299 bin 941 kişi salgına yakalanırken günler sonra yeni vaka sayısı 10 binin altına düştü. Ülkede bugüne dek 2 bin 827 kişi de hayatını kaybetti.

Bugüne dek salgına yakalanan kişi sayısı 4 milyon 900 binin üzerine çıkarak 5 milyona doğru ilerlerken henüz salgın için bir aşı geliştirilebilmiş değil. Uzmanlar aşının en erken bu yıl sonuna doğru hazır olabileceğini belirtiyorlar. Dünya üzerinde onlarca üniversite ve ilaç şirketi aşı çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

Aralık ayının son haftasında Çin’in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından başladığına inanılan yeni tip Corona virüsü, COVID-19 salgını dünya üzerinde Antarktika kıtası hariç her yere ulaşmış durumda.

Brezilya da son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı ülkelerden biri durumunda Ülkede son verilere göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 255 bin 368 kişiye ulaşmış durumda. Brezilya’da bugüne dek 16 bin 853 kişi de hayatını kaybetti.

Dünya üzerinde salgın nedeniyle en fazla can kaybıysa Amerika’nın ardından İngiltere’de yaşandı. İngiltere’de Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne dek 34 bin 796 kişi hayatını kaybetti. İngiltere’yi 32 bin 7 can kaybıyla İtalya, 28 bin 239 can kaybıyla Fransa ve 27 bin 709 can kaybıyla da İspanya izliyor.

Türkiye dünya genelinde 150 bin 593 kişiyle vaka sıralamasında 9., 4 bin 171 can kaybıyla verilen kayıplar sıralamasında da 14. sırada yer alıyor.

Salgının dünya üzerinde 213 ülke ve bölgede görüldüğü rapor edilmiş durumda.

Ancak uzmanlar bazı ülkelerde hala daha yeterli düzeyde test yapılamamasından dolayı gerçek vaka ve ölü sayılarının bu rakamların çok daha üzerinde olabileceğine dikkat çekiyorlar.

