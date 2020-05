Dünya Genelinde Vaka Sayısı 5 Milyona Yaklaştı

Brezilya da son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı ülkelerden biri durumunda Ülkede son verilere göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 255 bin 368 kişiye ulaşmış durumda. Brezilya’da bugüne dek 16 bin 853 kişi de hayatını kaybetti.

Dünya üzerinde salgın nedeniyle en fazla can kaybıysa Amerika’nın ardından İngiltere’de yaşandı. İngiltere’de Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne dek 34 bin 796 kişi hayatını kaybetti. İngiltere’yi 32 bin 7 can kaybıyla İtalya, 28 bin 239 can kaybıyla Fransa ve 27 bin 709 can kaybıyla da İspanya izliyor.

Türkiye dünya genelinde 150 bin 593 kişiyle vaka sıralamasında 9., 4 bin 171 can kaybıyla verilen kayıplar sıralamasında da 14. sırada yer alıyor.

Salgının dünya üzerinde 213 ülke ve bölgede görüldüğü rapor edilmiş durumda.

Ancak uzmanlar bazı ülkelerde hala daha yeterli düzeyde test yapılamamasından dolayı gerçek vaka ve ölü sayılarının bu rakamların çok daha üzerinde olabileceğine dikkat çekiyorlar.