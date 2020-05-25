Dünya Genelinde Vaka Sayısı 5,5 Milyonu Geçti

Salgın Latin Amerika ülkeleri arasında en çok Brezilya’da etkili olmaya devam ediyor. Brezilya’da son verilere göre 365 bin 213 kişi Corona virüsü salgınına yakalanırken 22 bin 746 kişi de hayatını kaybetti. Salgın Brezilya’nın ardından bölgede en çok Peru’da etkisini gösteriyor. Latin Amerika ülkesi Peru’da vaka sayısı 200 bine yaklaştı. Bugünlerde salgının merkez üssü haline gelen Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Corona virüsü salgınını küçümsemiş ve eyaletlerde önlemler alınmasını da eleştirmişti.

İlk olarak Çin’de yayılan hastalık daha sonra İran’da ve ardından da Avrupa’da etkili oldu. Avrupa’nın ardından salgının merkezüssü Amerika’ya geçti. Son olarak da dünya sağlık örgütü salgının yeni yayılım merkezinin Latin Amerika ülkeleri olduğunu açıkladı.

Dünya genelindeyse virüs bugüne dek en çok Amerika’da etkili oldu. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü Amerika’da bugüne dek 1 milyon 686 bin 436 kişi Corona virüsüne yakalanırken 99 bin 300 kişi de hayatını kaybetti.

Dünyada vaka sıralamasında Amerika ve Brezilya’nın ardından Rusya yer alıyor. Rusya’da da bugüne dek 353 bin 213 kişi salgına yakalanırken 3 bin 633 kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye, 156 bin 827 vakayla dünyadaki tüm ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor. Türkiye’de salgın nedeniyle bugüne dek 4 bin 340 kişi de hayatını kaybetti.

Öte yandan dünya genelinde aşı çalışmaları da devam ediyor. Hali hazırda 100 fazla aşı geliştirme çalışması sürerken henüz sonuca ulaşmış bir çalışma bulunmuyor. Trump yönetimi son olarak yaptığı açıklamada aşı çalışmalarına 1.2 milyar dolar mali destek sağlayacağını ve üretilecek aşıdan da 300 milyon doz sipariş vereceğini açıklamıştı.

