Dünya Genelinde Vaka Sayısı 6 Milyonu Aştı

Dünya genelinde Corona virüsüne yakalananların sayısı 6 milyonu aştı. Son verilere göre rakam 6.04 milyona yükseldi. Virüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 370 bine yaklaştı.

Virüs Aralık 2019’da ilk olarak Çin’de görülmesinden bu yana 210 ülke ve bölgeye sıçramış durumda.

Dünyada en fazla vaka yaklaşık 1 milyon 800 bin ile Amerika’da. Amerika’da virus nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 104 bine yaklaşıyor.

Amerika virüs nedeniyle dünya genelinde en fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke aynı zamanda.

Ülkedeki 50 eyaletin tamamı normal yaşama dönmek için son haftalarda bazı adımlar attı. Bu adımlarla birlikte bazı eyaletlerde vaka sayılarında artış gözlemlendi.

Amerika’nın ardından en fazla vaka sayısı yaklaşık 500 bin ile Brezilya’da.

Rusya’da vaka sayısı 400 bini geçti.

Bu arada dünya genelinde virüs nedeniyle kısıtlamalar ya kalkıyor ya da yumuşatılıyor.

Bu çerçevede Kudüs’teki Mescidi-Aksa ibadete ve ziyaretçilere iki buçuk aylık bir aradan sonra yeniden açıldı.

Mescidi-Aksa bununla birlikte İsrail’de son günlerde Corona vakalarının artması üzerine bazı önlemlerle açıldı.

Mescidi-Aksa’ya gelenlerin maske takmaları ve seccadelerini getirmeleri gerekiyor.

