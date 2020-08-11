Dünya Genelinde Virüs Vakaları 20 Milyona Ulaştı

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Corona virüsü vaka sayıları 20 milyonu geçti. Bu vakaların yarısından fazlası ABD, Hindistan ve Brezilya’da. Corona virüsüne karşı ilk aşıyı tescillediğini açıklayan Rusya’da ise toplam vaka sayısı 890 binden fazla.

Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl Çin’de ilk vakanın görülmesinin ardından yaklaşık 6 ay içinde vaka sayısı 10 milyona ulaşmıştı. Ancak vaka sayısı son dönemde altı hafta içinde iki katına çıktı.

Tüm vakaların üçte ikisi üç ülkede

9 Ağustos tarihine kadar tüm verileri inceleyen Associated Press haber ajansına göre, dünya genelinde vaka sayısının 15 milyona ulaştığı 22 Temmuz’dan bu yana bildirilen tüm vakaların yaklaşık üçte ikisi ABD, Hindistan ve Brezilya’da.

Test kapasitesinin yetersiz olmasına ve virüse yakalananların yüzde 40’ının herhangi bir belirti göstermediğine dikkat çeken sağlık yetkililerine göre, virüse yakalananların sayısı çok daha fazla.

Bu nedenle virüse karşı aşı geliştirilmesi konusundaki rekabet, tüm dünyada hem sağlık sektöründe hem de jeopolitik gündemde üst sıralarda yer alıyor. Birleşmiş Milletler ise virüse karşı geliştirilen aşının güvenli olması ve aşıya sadece zengin kesimin değil herkesin erişiminin sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor.