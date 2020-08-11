Dünya Genelinde Virüs Vakaları 20 Milyona Ulaştı

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Corona virüsü vaka sayıları 20 milyonu geçti. Bu vakaların yarısından fazlası ABD, Hindistan ve Brezilya’da. Corona virüsüne karşı ilk aşıyı tescillediğini açıklayan Rusya’da ise toplam vaka sayısı 890 binden fazla.
Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl Çin’de ilk vakanın görülmesinin ardından yaklaşık 6 ay içinde vaka sayısı 10 milyona ulaşmıştı. Ancak vaka sayısı son dönemde altı hafta içinde iki katına çıktı.
Tüm vakaların üçte ikisi üç ülkede
9 Ağustos tarihine kadar tüm verileri inceleyen Associated Press haber ajansına göre, dünya genelinde vaka sayısının 15 milyona ulaştığı 22 Temmuz’dan bu yana bildirilen tüm vakaların yaklaşık üçte ikisi ABD, Hindistan ve Brezilya’da.
Test kapasitesinin yetersiz olmasına ve virüse yakalananların yüzde 40’ının herhangi bir belirti göstermediğine dikkat çeken sağlık yetkililerine göre, virüse yakalananların sayısı çok daha fazla.
Bu nedenle virüse karşı aşı geliştirilmesi konusundaki rekabet, tüm dünyada hem sağlık sektöründe hem de jeopolitik gündemde üst sıralarda yer alıyor. Birleşmiş Milletler ise virüse karşı geliştirilen aşının güvenli olması ve aşıya sadece zengin kesimin değil herkesin erişiminin sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tescillenen aşının gerekli kontrollardan geçtiğini kaydetmişti. Ancak uzmanlar bir aşı adayının üçüncü aşamadan önce kullanılmaya başlanmasının olumsuz sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Aşı geliştirilmesi çalışmalarında üçüncü aşama normal koşullarda aylar sürüyor.
Üç Avrupa ülkesi riskli ülkelerden gelenlere test yapacak
Salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı gözlemlenen Avrupa ülkeleri virüste olası bir ikinci dalgayı önlemeye çalışıyor. Finlandiya, Almanya ve Fransa riskli olarak sınıflandırılan ülkelerden gelenlere test yapılacağını açıkladı.
Pandeminin ilk aşamasında İtalya ile birlikte Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya yaklaşık 323 bin vakayla batı Avrupa’da en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda. Ülkede üç ay boyunca uygulanan karantina önlemlerinin gevşetildiği 21 Haziran’dan bu yana bir gün içinde görülen vaka sayısı yükseliyor. Pazartesi günü bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı 1,486.
Karantina önlemlerini en başından bu yana sıkı bir şekilde uygulayan Yunanistan’da hükümet Pazartesi günü bir dizi yeni önlem açıkladı. Yeni önlemler kapsamında, ülkede bazı bölgelerde bar, restoran ve kafeler gece yarısından sabah saat 7’ye kadar kapalı kalacak.
Hindistan ve Güney Afrika’da vaka sayıları yükseliyor
Avrupa dışında da vaka sayıları gittikçe yükseliyor. Bir gün içinde görülen yeni vaka sayısının arttığı Hindistan’da bir hafta içindeki vaka sayısı 58 bini aştı.
Vaka sayısının 500 bini aştığı ve aynı zamanda dünya genelinde en fazla HIV vakasının görüldüğü ülke konumundaki Güney Afrika’da Corona virüsü vakaları AIDS hastalığına yol açan HIV’ye karşı ilaçların tedariğini de sekteye uğratıyor.
Birleşmiş Milletler bu durumun ülkede 500 AIDS yüzünden 500 bin ölümle sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor.
“Meksika’da can kaybının yüksek olmasında obezite ve diyabetin etkisi de var”
Vaka sayısının 500 bine, can kaybının da 50,300’e ulaştığı Meksika’da halkın yarısı işsizlik sigortası ya da herhangi bir maddi destek olmadan çalışıyor. Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı, ülkede karantina önlemlerinin uygulanmasının ve ekonomiye kilit vurulmasının düşük gelirli kesim için maliyetinin yüksek olabileceğini belirtiyor.
Ülkede virüs yüzünden can kaybının yüksek olmasının sebeplerinden birinin obezite ve diyabet oranlarının yüksek olmasından da kaynaklandığı belirtiliyor. Ülkenin test kapasitesinin de yetersiz olduğuna dikkat çekiliyor.
Yeni Zelanda’da 120 gün sonra ilk vakalar
Virüsü hızlı bir şekilde kontrol altına aldığı için bir başarı hikayesi olarak değerlendirilen Yeni Zelanda’da 120 gün sonra ilk kez ülke içinde yeni vakaların belirlendiği açıklandı.
Başbakan Jacinda Ardern, Aucland’da aynı aileden dört kişide virüsün görüldüğünü ancak virüsün kaynağının tespit edilemediğini belirtti.
Çin yarı özerk Hong Kong’da ise salgın düşüşte. Ülke içinde görülen yeni vaka sayısı 13. Bu vakaların hepsi Müslüman Uygurlar’ın yaşadığı Şincan Uygur Özerk bölgesinde.