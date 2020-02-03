Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüse karşı dünya genelinde tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri, virüsün ülkede yayılmasını kontrol altına almak için sarf edilen çabaların parçası olarak son günlerde Çin'e ya da civar bölgelere gitmiş veya bu tür kişilerle irtibat kurmuş yaklaşık 800 askerin karantinaya alındığını ve ihtiyat kuvvetleri için düzenli eğitim toplantılarının yaklaşık 50 gün ertelendiğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Choi Hyun-soo, "Son günlerde Çin, Hong Kong ve Makao'ya seyahat etmiş kişilerle teması olmuş yaklaşık 800 silahlı kuvvetler personeli, ikametgahlarında ya da askeri üslerde karantinaya alındı." dedi.

Güney Kore'de yaklaşık 200 askeri hekim, hemşire ve diğer personel, ülke genelindeki liman ve havalimanlarında kurulan 21 kontrol noktasında görevlendirildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede en son 15 olarak kaydedilen vaka sayısının artmadığını ancak karantinaya alınan şüpheli 61 kişiye virüs testi yapıldığını kaydetti.