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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs salgınına önlem olarak yaklaşık 800 asker karantinaya alındı - Avustralya'nın Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye eden uçak, bu kişilerin iki hafta karantina altında kalacağı Christmas Adası’na doğru yola çıktı - Kazakistan, virüs salgınına karşı aldığı ek tedbirler kapsamında bugün itibarıyla Çin'e tüm uçuşları askıya aldı

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüse karşı dünya genelinde tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri, virüsün ülkede yayılmasını kontrol altına almak için sarf edilen çabaların parçası olarak son günlerde Çin'e ya da civar bölgelere gitmiş veya bu tür kişilerle irtibat kurmuş yaklaşık 800 askerin karantinaya alındığını ve ihtiyat kuvvetleri için düzenli eğitim toplantılarının yaklaşık 50 gün ertelendiğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Choi Hyun-soo, "Son günlerde Çin, Hong Kong ve Makao'ya seyahat etmiş kişilerle teması olmuş yaklaşık 800 silahlı kuvvetler personeli, ikametgahlarında ya da askeri üslerde karantinaya alındı." dedi.

Güney Kore'de yaklaşık 200 askeri hekim, hemşire ve diğer personel, ülke genelindeki liman ve havalimanlarında kurulan 21 kontrol noktasında görevlendirildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede en son 15 olarak kaydedilen vaka sayısının artmadığını ancak karantinaya alınan şüpheli 61 kişiye virüs testi yapıldığını kaydetti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından 28 Ocak'ta yapılan açıklamada, yaklaşık 150 askerin geçen haftalarda Çin'e gittiği ve koronavirüsün kuluçka döneminde olabileceği ihtimaliyle söz konusu askerlerden 92'sinin evlerinde veya bağlı olduğu üslerde karantina altına alındığı ifade edilmişti.

- Avustralya, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Avustralya'nın Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye eden Qantas Hava Yollarına ait charter uçağı, söz konusu kişilerin iki hafta karantina altına alınacağı Christmas Adası’na doğru yola çıktı.

Avustralya ana karasından yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Christmas Adası'na giden uçakla, Vuhan'dan Avustralya vatandaşı ve daimi oturum izni olan 89'u çocuk 243 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Avustralya’nın deniz aşırı toprağı olan Christmas Adası’nda 2003'te açılan, mülteci ve sığınmacıların kaldığı gözaltı merkezinde 2014 yılında yaşanan olaylarda bir sığınmacı hayatını kaybetmişti. Kasım 2015’te merkezden kaçtığı ileri sürülen bir başka sığınmacının da merkezi çevreleyen tel örgülerin yakınında ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Açlık grevlerine ve çok sayıda protestolara sahne olan merkez 2018'in sonlarına doğru kapatılmıştı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Şubat 2019'da sağlık sorunu yaşayan mülteci ve sığınmacıların Avustralya’daki tedavisine doktorların karar vermesini sağlayan tasarının yasallaşmasının ardından, Christmas Adası Gözaltı Merkezinin yeniden açılacağını belirtmişti.

- Kazakistan, Çin'e uçuşları durdurdu

Kazakistan, koronavirüs salgınına karşı aldığı ek tedbirler kapsamında bugün itibarıyla Çin'e tüm uçuşları askıya aldı.

Ayrıca Çin vatandaşlarına vize işlemleri durduruldu.

Koronavirüs vakasına henüz rastlanmayan Kazakistan, Çin'le otobüs seferlerini ocak sonunda, tren seferlerini şubat başında durdurmuştu.

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205’e yükselmişti.

Yeni tip koronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı ise dünya genelinde 17 bin 300'ü aştı.

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Anahtar Kelimeler:
Christmas Adas Güney Kore yeni tip koronavirüs

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