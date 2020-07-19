Dünya genelindeki koronavirüs vakalarında rekor günlük artış

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son 24 satte tespit edilen yaklaşık 260 bin vakayla, salgının başlangıcından bu yana tek bir gündeki en büyük artışın görüldüğünü açıkladı.

WHO'ya göre, dün ilk kez günlük vaka sayısı çeyrek milyonu aştı.

En büyük vaka artışları ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da görüldü.

Küresel ölü sayısında da 7.360 kişiyle 10 Mayıs'tan bu yanaki en büyük artış oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Cumartesi günü itibariyle, toplam Covid-19 vakası sayısı 14 milyonu geçti, toplam ölü sayısı da 600 bini aştı.

ABD'de ne oluyor?

Vaka sayıları bazı eyaletlerde, özellikle de başta kısıtlama getirme ve maske takmayı zorunlu kılmakça isteksiz davranan güney eyaletlerinde vakalar artıyor. Florida, Teksas ve Arizona'da özellikle büyük artışlar görüldü.

Florida şu anda ABD'deki salgının merkez üssü. Eyalette Cumartesi günü 10 bin yeni vaka ve 90 ölüm görüldü. Böylece toplam vaka sayısı 337 bin, ölü sayısı da 5 binin üzerine çıktı.

Son haftaladda, eyaletteki hastaneler de yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerini doldurduğunu ve yeni hasta alamadıklarını söylediler.