Dünya genelindeki yeni yıl kutlamaları salgın yüzünden sönük geçti

Dünya genelindeki çok sayıda ülke, vaka sayılarındaki artışla başa çıkmaya çalışırken, yeni yıl kutlamaları Covid-19 salgınının gölgesinde yapıldı.

Sydney'den New York'ta birçok kentteki havai fişek gösterileri ve diğer kamuya açık toplanmalar iptal edildi.

Uğradığı mutasyonla bulaşıcılığı daha da artan koronavirüs nedeniyle, özellikle Avrupa'daki kutlamalar sönük geçti.

Fransa'da Yeni Yıl partilerine engel olmak ve gece sokağa çıkma yasağını uygulamak için 100 bin polis ve jandarma gröv yaptı.

Bir yıl önce başlayan salgında dünya genelinde şu ana dek 1,8 milyon kişi ölürken, 81 milyon vaka tespit edildi.

Avrupa'da neler oldu?

Fransa'da hükümet dün akşam saat 20:00'den itibaren şehirlerde görünür güvenlik güçleri varlığının bulunmasını emrederken, Paris'te metro hatlarının yarısı çalıştı.

Şu ana dek iki kez kısıtlama önlemlerinin uygulandığı Fransa'da barlar, restoranlar ve kültürel mekanlar yeni yılda da kapalı olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni yıl konuşmasında , ülkede aşı uygulamasında yavaşlık konusundaki eleştirilerle ilgili olarak "meşru olmayan gecikmelerden" kaçınma sözü verdi.