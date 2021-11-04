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Dünya Gıda Fiyatları Son 10 Yılın Zirvesinde

04.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle tahıl ve bitkisel yağların başını çektiği ürünlerdeki fiyat artışları geçen ayın ardından yeniden son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Dünya gıda fiyatları Ekim ayında da yükselerek üç ay arka arkaya artmış oldu. Böylece özellikle tahıl ve bitkisel yağların başını çektiği ürünlerdeki fiyat artışları geçen ayın ardından yeniden son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel olarak en çok ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarını izleyen Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda fiyat endeksi, Eylül ayı için revize edilen 129,2 puana kıyasla geçen ay ortalama 133,2 puan oldu. Eylül ayında endeks ise 130.0 puandı.

Ekim ayı endeksindeki rakam 2011 yılının Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek rakam oldu. Yıllık düzeyde bakıldığında gıda fiyat endeksinin Ekim ayında yüzde 31,3 arttığı görüldü.

Tarım ürünlerinin fiyatları son bir yılda hasatta yaşanan aksaklıklar ve talepteki artış sonucu hızla arttı.

Buğday fiyatlarında beş ay art arda artış

Gıda ve Tarım Örgütü’nün tahıl fiyat endeksi Ekim ayında bir ay öncesine göre yüzde 3,2 yükseldi. Tahıl fiyatlarındaki artışta başı çeken yüzde 5’lik yükselmeyle buğday fiyatları oldu. Buğday fiyatları beş ay arka arkaya yükselerek Kasım 2012’den bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Gıda ve Tarım Örgütü buğdayla ilgili olarak, "Başta Kanada, Rusya ve ABD olmak üzere başlıca ihracatçılarda azalan hasat nedeniyle küresel pazarlarda az bulunması, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti" açıklamasını yaptı.

Bitkisel yağ fiyatları rekor düzeyde arttı

Dünya bitkisel yağ fiyatları bu ay yüzde 9,6 artarak rekor seviyeye çıktı. Malezya'daki işgücü kıtlığı üretimi engellemeye devam ederken palmiye yağı fiyatları da arttı.

Bunların aksine küresel şeker fiyatları Ekim ayında yüzde 1,8 düştü böylece altı ay üst üste görülen fiyat artışı sona ermiş oldu.

Merkezi Roma’da bulunan Gıda ve Tarım Örgütü, tahıl stoku ve talep görünümüne göre, 2021 yılındaki küresel tahıl üretimi tahminini bir ay önce tahmin edilen 2,800 milyardan 2,793 milyar tona indirdi.

Bu, esas olarak İran, Türkiye ve ABD’nin düşük buğday üretimi tahminlerini yansıtırken, iri taneli tahıl üretiminde artış tahminleri ile dengelendi.

Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre dünya tahıl üretiminin hala rekor düzeyde olması bekleniyor, ancak öngörülen arzın tahıl stoklarında düşüşe neden olacağı sanılıyor.

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