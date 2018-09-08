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Dünya Gıda Programı İdlib’e Yardıma Hazırlanıyor

08.09.2018 20:36 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeydeki İdlib bölgesine harekat yavaş yavaş başlarken Dünya Gıda Programı, bölgede mahsur kalan yüzbinlerce kişiye acil gıda yardımı yapmaya hazırlandığını açıkladı

Dünya Gıda Programı İdlib’e Yardıma Hazırlanıyor

Suriye’nin kuzeydeki İdlib bölgesine harekat yavaş yavaş başlarken Dünya Gıda Programı, bölgede mahsur kalan yüzbinlerce kişiye acil gıda yardımı yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Dünya Gıda Programı, çatışmaların ortasında kalması muhtemel, İdlib’de mahsur durumdaki yüzbinlerce kişiye Suriye ve Türkiye içinde depoladığı acil gıda yardımını ulaştırmak için hazır bekliyor. Dünya Gıda Programı Sözcüsü Herve Verhoosel, Amerika’nın Sesi’ne, bir hafta boyunca 850 bin kişiye yetecek miktarda gıda maddesi dağıtabileceklerini söyledi.

Sözcü, kuzey Hama, İdlib ve Halep’teki olağan gıda dağıtımına ek olarak karneyle bölge halkına daha çok yardım yapabileceklerini belirtti. Büyük nüfus hareketleri olması halinde yardımın başka bölgelere yönlendirilebileceğini kaydeden sözcü, önümüzdeki 3 ay içinde 180 bin çocuk ve kadına yetecek miktarda beslenme sağlayabileceklerini de bildirdi.

İdlib’de yaşayan 3 milyon kişinin geleceği belirsiz. Birleşmiş Milletler, İdlib’in saldırıya uğraması halinde gidecek başka yerleri olmayan yüzbinlerce kişinin Türkiye sınırına yığılacağı uyarısında bulunuyor. Böyle bir durumda Türkiye’nin sınırlarını kapatması bekleniyor. Türkiye, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini bildiriyor.

Dünya Gıda Programı, çatışmalara taraf olan bütün ülke ve grupları, sivilleri ve haklarını korumaya çağırıyor. Birleşmiş Milletler yardım görevlilerinin nerede olurlarsa olsunlar ihtiyacı olan ailelere yiyecek dağıtmasına izin verilmesini istiyor.

Suriye’deki yardım programının son derece masraflı olduğunu belirten Dünya Gıda Programı, Şubat ayına kadar bölgedeki gıda maddesi ihtiyacını karşılamak için en az 211 milyon dolara ihtiyaç olduğunu bildiriyor.

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