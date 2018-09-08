Dünya Gıda Programı İdlib’e Yardıma Hazırlanıyor

Suriye’nin kuzeydeki İdlib bölgesine harekat yavaş yavaş başlarken Dünya Gıda Programı, bölgede mahsur kalan yüzbinlerce kişiye acil gıda yardımı yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Dünya Gıda Programı, çatışmaların ortasında kalması muhtemel, İdlib’de mahsur durumdaki yüzbinlerce kişiye Suriye ve Türkiye içinde depoladığı acil gıda yardımını ulaştırmak için hazır bekliyor. Dünya Gıda Programı Sözcüsü Herve Verhoosel, Amerika’nın Sesi’ne, bir hafta boyunca 850 bin kişiye yetecek miktarda gıda maddesi dağıtabileceklerini söyledi.

Sözcü, kuzey Hama, İdlib ve Halep’teki olağan gıda dağıtımına ek olarak karneyle bölge halkına daha çok yardım yapabileceklerini belirtti. Büyük nüfus hareketleri olması halinde yardımın başka bölgelere yönlendirilebileceğini kaydeden sözcü, önümüzdeki 3 ay içinde 180 bin çocuk ve kadına yetecek miktarda beslenme sağlayabileceklerini de bildirdi.

İdlib’de yaşayan 3 milyon kişinin geleceği belirsiz. Birleşmiş Milletler, İdlib’in saldırıya uğraması halinde gidecek başka yerleri olmayan yüzbinlerce kişinin Türkiye sınırına yığılacağı uyarısında bulunuyor. Böyle bir durumda Türkiye’nin sınırlarını kapatması bekleniyor. Türkiye, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini bildiriyor.