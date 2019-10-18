GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, göçün tüm insanlığın meselesi olduğunu belirterek, "İnsan onuruna uygun bir yaşamın inşası, göçe dair politikaların tüm paydaşların katılımıyla tüm dünya ülkelerinin etik ve ahlaki sorumluluk almasına bağlıdır." dedi.

Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) 24 ülkeden 258 akademisyen ve araştırmacının katılımıyla pazartesi günü başlayan ve "Dünya Göç ve Mülteci Kongresi" sona erdi.

Gür, kongrenin sonuç bildirgesinin okunması için GAÜN yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında, bildirinin Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlandığını söyledi.

Kongrenin Türkiye'nin göç konusunda yaptıklarının doğru anlatılması için düzenlendiğini belirten Gür, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bir taraftan sınır ötesi operasyonlar yapıp güvenlikli alanlar oluştururken, sahada terörü temizlerken diğer taraftan üniversitemiz başta olmak üzere Türkiye'nin kurumları sınır ötesinde yaşanabilir alanlar oluşturmakta ve aynı zamanda yaptıklarımızı da doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu kapsamda düzenlediğimiz ve dünyanın 24 ülkesinden, yüzün üzerindeki üniversiteden gelen 258 bilim insanı ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşen Dünya Mülteci ve Göç Kongresi'ne ev sahipliği yapan üniversitemiz bu yolla önemli bir görevi başarıyla yerine getirmiştir."