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Dünya Göç ve Mülteci Kongresi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 24 ülkeden 258 akademisyen ve araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin sonuç bildirgesi açıklandı - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür: - "Göç tüm insanlığın meselesidir. İnsan onuruna uygun bir yaşamın inşası, göçe dair politikaların tüm paydaşların katılımıyla tüm dünya ülkelerinin etik ve ahlaki sorumluluk almasına bağlıdır"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, göçün tüm insanlığın meselesi olduğunu belirterek, "İnsan onuruna uygun bir yaşamın inşası, göçe dair politikaların tüm paydaşların katılımıyla tüm dünya ülkelerinin etik ve ahlaki sorumluluk almasına bağlıdır." dedi.

Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) 24 ülkeden 258 akademisyen ve araştırmacının katılımıyla pazartesi günü başlayan ve "Dünya Göç ve Mülteci Kongresi" sona erdi.

Gür, kongrenin sonuç bildirgesinin okunması için GAÜN yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında, bildirinin Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlandığını söyledi.

Kongrenin Türkiye'nin göç konusunda yaptıklarının doğru anlatılması için düzenlendiğini belirten Gür, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bir taraftan sınır ötesi operasyonlar yapıp güvenlikli alanlar oluştururken, sahada terörü temizlerken diğer taraftan üniversitemiz başta olmak üzere Türkiye'nin kurumları sınır ötesinde yaşanabilir alanlar oluşturmakta ve aynı zamanda yaptıklarımızı da doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu kapsamda düzenlediğimiz ve dünyanın 24 ülkesinden, yüzün üzerindeki üniversiteden gelen 258 bilim insanı ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşen Dünya Mülteci ve Göç Kongresi'ne ev sahipliği yapan üniversitemiz bu yolla önemli bir görevi başarıyla yerine getirmiştir."

Gür, daha sonra 14 maddelik bildiriyi okudu.

Bildiride göç konusunda bireysel ve toplumsal düzeyde sorunun değil çözümün parçası olmak gerektiğinin vurgulandığını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Göç tüm insanlığın meselesidir. İnsan onuruna uygun bir yaşamın inşası, göçe dair politikaların tüm paydaşların katılımıyla, tüm dünya ülkelerinin etik ve ahlaki sorumluluk almasına bağlıdır. Bugün mazlum milletler dünyadaki güç mücadelesi nedeniyle yaşadıkları yerden zorunlu göç yollarına düşmektedirler. Bildiride gelecekte zorunlu göçün olmadığı, insanların serbestçe dolaşabildiği bir dünyayı birlikte kurma temennisi dile getirilmiştir. Bu kongrede tartışılan tüm başlıklar tek bir çağrıyı yinelemiştir. Bireysel ve toplumsal düzeyde sorunun değil, çözümün parçası olmak için çaba sarf edilmelidir."

Kongrenin Türkiye'nin doğru anlatılması açısından önemli olduğunu belirten Gür, "Umuyorum ki bu 4 günlük süreç içerisinde yurt dışından gelen tüm akademisyenlerin de gönül birliğiyle desteklediği bu kongremizde Türkiye'nin doğru anlatılması ve doğru algı üretilmesi açısından büyük bir katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Kongre başkanı ve merkezi ABD'de bulunan Global Sağlık Araştırma ve Çözümleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Hammad da konferansın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gaziantep çok hoşgörülü ve herkesi iyi karşılayan bir kent. Gaziantep Üniversitesinin bu alandaki zihin açıcı yaklaşımları da dikkate değer. Buraya 24 ülkeden geldik. Kongreye katılanların hepsi çok önemli üniversitelerden akademisyenler, bilim adamlarıydı. Johns Hopkins Üniversitesinden Wright State Üniversitesine kadar geniş bir dağılımdaydı. Kanada'daki Trent Üniversitesinden Beyrut'taki Amerikan Üniversitesine kadar geniş bir çerçeve. Bu konferansın hazırlayıcıları aynı zamanda hükümet ve hükümet dışı kuruluşlardan da oluşmaktaydı. Aynı zamanda göçmenlerin ve mültecilerin yaşadığı zorlukları dile getirmesi için çok önemliydi. Sadece Gaziantep ve Türkiye değil bütün dünyadaki zorlukları dile getirmek için önemliydi. Bu konferansın ortaya çıkan sonuçları çok önemli."

Toplantıya GAÜN'ün Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şehmuz Demir ve Metin Bedir, Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin, Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan da katıldı.

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Dünya Göç ve Mülteci Kongresi Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür

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