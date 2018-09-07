Dünya Göçebe Oyunlarında akıl oyunlarına yoğun ilgi

ÇOLPON-ATA (AA) - Kırgızistan’ın ev sahipliğinde “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin medya ortağı olduğu Dünya Göçebe Oyunlarında akıl oyunları yoğun ilgi görüyor.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un himayesinde 2 Eylül'de başlayan Dünya Göçebe Oyunlarında Kırgız "Toguz Korgool", Türk "mangala" ve Batı Afrikalıların oynadığı "ovari" akıl oyunlarında da yarışmalar düzenlendi.
Issık Göl bölgesindeki Avrasya Oteli'nde düzenlenen yarışmalar, bugün sona erecek. Yarışmalarda derece alanlara ödülleri 8 Eylül'de dağıtılacak.
Kırgızistan Toguz Korgool Federasyon Başkanı Kamçıbek Kasımov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toguz Korgool, mangala ve ovari oyunlarına 36 ülkeden 196 kişi katıldı." dedi.
Kendisi de tecrübeli bir hakem olan Kasımov, yarışmalarda Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye ve Moğolistan’dan birer kişinin hakemlik yaptığını söyledi.
Türk mangala oyununun ilk kez 2. Dünya Göçebe Oyunlarına dahil olduğunu belirten Kasımov, “Türk akıl oyunu, Kırgızistan’da popüler oldu. Bu oyuna ilgi arttı. Biz de bu oyunu 3. Dünya Göçebe Oyunlarının branşları arasına aldık. 3. Dünya Göçebe Oyunlarında mangala yarışmalarına 57 yarışmacı katıldı.” diye konuştu.
- “Mangalada Türkiye'yi Manas Üniversitesi mezunu temsil etti”
3. Dünya Göçebe Oyunlarında mangala yarışmalarında hakemlik yapan Türkiye Mangala Federasyonu Başkanı Rauf Özgen, yarışmalarda Türkiye’yi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) mezunlarından Attila Güven’in temsil ettiğini belirtti.
Özgen, Güven'in yarışmayı dördüncülükle tamamladığını ve para ödülü almaya hak kazandığını kaydetti.
Türk yarışmacının rakibinin Kazakistan’dan uluslararası şampiyon Maksat Çotoyev olduğunu söyleyen Özgen, “Mangalada 7 tur oynandı. Atilla, 7 turda 5 puan topladı. Rakibi çok güçlüydü. Kazak rakibi Çotoyev, uluslararası şampiyonlardan birisidir. Atilla'nın son turda Kazak rakibini yenip 5 puan alması bizim için ayrı bir övünç kaynağı oldu.” dedi.
- “Dördüncü oyunlara hazırlanmaya başladık”
Özgen, Türkiye’nin ev sahipliğinde 2020'de yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenecek mangala yarışmalarına şimdiden hazırlanmaya başladıklarını ifade ederek "Plan ve program yapıyoruz. Buradaki heyet ve sporcularla görüşüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Dünya Göçebe Oyunlarının Türkiye’de yapılmasıyla ilgili kararı olumlu bulan Özgen, “Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Göçebe oyunları ile ilgilenen sporcuları ülkemizde ağırlayacağız. Kendimizi tanıtmak, misafirperverliğimizi göstermek, organizasyon yeteneğimizi sergilemek bizim için çok büyük fırsattır.” diye konuştu.
Özgen, federasyon olarak mangala oyununun ulusal ve uluslararası alanda yaygınlaştırılması için büyük çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.
Türk yarışmacı Güven de turnuvanın kendisine çok güzel bir tecrübe kazandırdığını ve gelecek yıllarda daha iyi sonuçlar alacağına inandığını söyledi.
3. Dünya Göçebe Oyunları'nın ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY), Kırgızistan GSM şirketi MEGAKOM ve Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold üstleniyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da bu organizasyona destek veriyor.
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