HABER

Dünya Göçebe Oyunları'nda renkli görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

Dünya Göçebe Oyunları'nda renkli görüntüler

ÇOLPON-ATA - (AA) - Kırgızistan'da 2 Eylül'de başlayan "3. Dünya Göçebe Oyunları", Kırgızların görkemli ve zengin göçebe gelenekleriyle renkli görüntülerle devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi’ne bağlı Çolpon-Ata şehrinden 40 kilometre uzaklıktaki Kırçın Yaylası'nda kurulan 500'den fazla çadırdan oluşan etno şehirde Kırgız aileler, göçebe yaşam biçimlerini, gelenekleri ve göreneklerini, oyunları, giyim ve yemek kültürlerini sergiliyor.

Kırgız göçebe kültürün tanıtıldığı yaylada düzenlenen programlara sporcuların yanı sıra binlerce yerli ve yabancı turist iştirak ediyor.

Yayla ziyaretçilerine, özellikle beşiğe bebeği yatırma, saç örme, çadırda bayram, çadır kurma, evlilik, düğün öncesi kız ve erkek tarafların tanışması, gelin vedası, gelinin koca evine gelişi ve bebeğin ilk adımını atması gibi adetler gösteriliyor.

Kırgızlar, atalarından kalan göçebe yaşamının sergilendiği her çadırda misafirlere et, hamur işi yemekler, at sütü, kaymak ve ekmek türleri ile meyve ikram ediyor ve konuklarıyla şarkılar söylüyor.

Etno şehirde Kırgızistan'ın 7 bölgesini temsil eden geleneksel Kırgız çadırlarında, bölgeye özel gelenekler, adetler, ev ve mutfak eşyaları, kıyafetler, dokuma sanatı ve çadır süsleme malzemeleri tanıtılıyor.

Çadırlarda ayrıca Kırgızistan'a has kilim, yün ürünleri ve el işi sanatlar sergilenirken, resim tabloları ve hediyelik eşyalar da satışa sunuluyor.

İsteyenler ata biniyor, ödüllü yarışmalara katılıyor ve hedefe ok atıyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı ile TRT'nin medya ortağı olduğu 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY), Kırgızistan GSM şirketi MEGAKOM ve Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold üstlenirken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da bu organizasyona destek veriyor.

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
Polis, Emirkan'ın hayalini gerçekleştirdiPolis, Emirkan'ın hayalini gerçekleştirdi
Tarihi köprüye dökülen asfalt söküldüTarihi köprüye dökülen asfalt söküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3'üncü Dünya Göçebe Oyunları gelenekler Görsel Kırgızlar

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Osman Dinçbaş kimdir? Osman Dinçbaş bakan yardımcısı olarak atandı!

Osman Dinçbaş kimdir? Osman Dinçbaş bakan yardımcısı olarak atandı!

Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar

Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar

Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında

Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında

6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)

6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.