’Dünya Göçmenler Günü’ etkinliğinde eğlenceli anlar

Uşak Üniversitesi Uluslararası Yabancı Öğrenci Ofisi her yıl 18 Aralıkta kutlanan ‘Dünya Göçmenler Günü’ dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanı ve konferans salonunda etkinlik düzenledi. Etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Göç İdaresi Temsilcileri, akademisyenler, yabancı uyruklu ve yerli öğrenciler katıldığı program saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Göçmenleri bugün değil her zaman hatırlayan bir toplumuz"

Konuşmasında Türk milletinin göçmenleri ve misafirleri her zaman hatırlayan bir topluluk olduğunu belirten Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, “Bugün Göç Günü olarak ilan edilmiş Birleşmiş Milletler tarafından ama biz göçmenleri ve misafirleri her zaman hatırlayan bir topluluğuz. Geçmişte böyle oldu, bugün de böyle, gelecekte de inşallah böyle olacaktır. Uşak Üniversitesi olarak bu konunun ne kadar üzerinde durduğumuzu da hatırlatmak isterim. Biz Göç Ofisi kurduk. Yeni gelen bütün öğrencilerimiz için ilgili tüm kamu kuruluşlarıyla temas kuruyoruz. Barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları için onlara yol gösteriyoruz. Bu konuda Göç İdaresi ve Valiliğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

"Türkiye’ye aşığım"

Uluslararası akademik personel olarak konuşma yapan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ranier Maria Czıchon, "Annem ve babam Rus ordusundan bir bavulla Bavyera’ya yani güney Almanya’ya kaçıyorlar. Ben de orada dünyaya geliyorum. Bavyera halkı çok tutucu bir halktır dışarıdan gelenleri hiç sevmezler. Kötü anlamda mülteci diyerek seslenirler. Annemle 1979 yılında Türkiye’ye geldim ve o zaman aşık oldum. Daha sonra 2014 yılında vatandaşlık sınavına katıldım ve Türk vatandaşı oldum. Aynı zamanda burada hoca olarak çalışıyorum ve nazar değmesin mutluyum” şeklinde konuştu.