’Dünya Göçmenler Günü’ etkinliğinde eğlenceli anlar

"Göçmen sayısı 75 milyondan 250 milyona çıktı" Açılış konuşmasını yapan Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Karaman “Özellikle son otuz yıl tüm dünyada uluslararası göçmen sayıları 75 milyon gibi bir sayıdan 250 milyona ulaştı. Yaşanan savaşlar iç karışıklıklar sosyal, siyasal ve ekonomik sebeplerle onlarca insan yurtlarını terk edip göç etmek durumunda kalıyor. Üniversitemiz mevcut uluslararası öğrenci sayılarıyla birlikte yüksek öğretimde lokomotif görevi görüyor. Zamanla uluslararası öğrenci sayılarımızın daha da artacağını düşünüyorum. Ayrıca göçmenlerin ve uluslararası öğrencilerin Uşak’a kültürel çeşitlilik adına katkıları çok önemli" diye konuştu.

"Göçmenleri bugün değil her zaman hatırlayan bir toplumuz"

Konuşmasında Türk milletinin göçmenleri ve misafirleri her zaman hatırlayan bir topluluk olduğunu belirten Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, “Bugün Göç Günü olarak ilan edilmiş Birleşmiş Milletler tarafından ama biz göçmenleri ve misafirleri her zaman hatırlayan bir topluluğuz. Geçmişte böyle oldu, bugün de böyle, gelecekte de inşallah böyle olacaktır. Uşak Üniversitesi olarak bu konunun ne kadar üzerinde durduğumuzu da hatırlatmak isterim. Biz Göç Ofisi kurduk. Yeni gelen bütün öğrencilerimiz için ilgili tüm kamu kuruluşlarıyla temas kuruyoruz. Barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları için onlara yol gösteriyoruz. Bu konuda Göç İdaresi ve Valiliğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

"Türkiye’ye aşığım"

Uluslararası akademik personel olarak konuşma yapan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ranier Maria Czıchon, "Annem ve babam Rus ordusundan bir bavulla Bavyera’ya yani güney Almanya’ya kaçıyorlar. Ben de orada dünyaya geliyorum. Bavyera halkı çok tutucu bir halktır dışarıdan gelenleri hiç sevmezler. Kötü anlamda mülteci diyerek seslenirler. Annemle 1979 yılında Türkiye’ye geldim ve o zaman aşık oldum. Daha sonra 2014 yılında vatandaşlık sınavına katıldım ve Türk vatandaşı oldum. Aynı zamanda burada hoca olarak çalışıyorum ve nazar değmesin mutluyum” şeklinde konuştu.