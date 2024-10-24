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Dünya gündemine bomba gibi düştü: Ukrayna Rusya savaşında korkulan oldu! "Kuzey Kore askerleri cephede"

24.10.2024 21:11
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Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kuzey Kore askerlerinin Rus cephelerinde Ukrayna'ya karşı savaştırıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün Ukrayna istihbaratının edindiği bilgiler ise iddiaları kanıtlar nitelikte. Ukrayna kaynakları yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore ordusunun ilk birlikleri Rusya-Ukrayna Savaşı’nın muharebe bölgesine çoktan ulaştı” dedi.

Dünya gündemine bomba gibi düştü: Ukrayna Rusya savaşında korkulan oldu! "Kuzey Kore askerleri cephede"

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğine yönelik iddialar devam ederken, Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore’nin Rusya’ya gönderdiği askerler hakkında açıklama yaptı. Ukrayna istihbaratı, Rusya'da eğitim gören Kuzey Kore birliklerinin, Ukrayna’nın geçtiğimiz ağustos ayında saldırı başlattığı Rusya’nın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını bildirdi.

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KUZEY KORE BİRLİKLERİ KURSK'TA!

Ukrayna istihbaratı, “Rusya'nın doğusundaki eğitim sahalarında eğitilen Kuzey Kore ordusunun ilk birlikleri Rusya-Ukrayna Savaşı’nın muharebe bölgesine çoktan ulaştı. Özellikle 23 Ekim 2024'te Kursk bölgesinde varlıkları kaydedildi” dedi.

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'KUZEY KORE ASKERLERİ EĞİTİMDE' İDDİALARI

Ukrayna istihbaratı, 500 subay ve 3 general dahil olmak üzere toplam 12 bin civarında Kuzey Koreli askerin halihazırda Rusya'da olduğu ve 5 askeri üste eğitim gördüğü belirtilerek, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov'un Kuzey Kore askerlerinini eğitimini denetlemekten sorumlu olduğu aktarıldı.

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"KUZEY KORE RUSYA'YA EN AZ 3 BİN ASKER GÖNDERDİ"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, “Kuzey Kore'nin bu ayın başından ortasına kadar en az 3 bin askerini Rusya'nın doğusuna gönderdiğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanmış, “Bu askerlerin Kuzey Kore'deki Wonsan bölgesinden gemiyle Rusya'nın Vladivostok kentine seyahat ettiğini değerlendirdik. Söz konusu askerler daha sonra şu anda eğitim gördükleri Rusya'nın doğusundaki Rus askeri eğitim merkezlerine gitti” demişti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya Ukrayna
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