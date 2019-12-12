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Dünya gündemine oturan duvardaki muz yerine camda çiğ köfte

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın muzu duvara bantlayarak başlattığı sanatsal çalışma Adıyaman’da çiğ köfte ile yapıldı.İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın duvara bantla yapıştırıp 120 bin dolara sattığı muzun dünya gündemine oturmasının ardından, Adıyaman’da ki çiğ köfteci Sait Önder’de bu sanat akımına katıldı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın muzu duvara bantlayarak başlattığı sanatsal çalışma Adıyaman’da çiğ köfte ile yapıldı.
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın duvara bantla yapıştırıp 120 bin dolara sattığı muzun dünya gündemine oturmasının ardından, Adıyaman’da ki çiğ köfteci Sait Önder’de bu sanat akımına katıldı. İtalyan sanatçının muzu koli bandıyla duvara yapıştırmasıyla başlayan bu akım, dünyanın çeşitli ülkelerinin yanında Türkiye’nin çeşitli illerinde de bu yönde sanatsal çalışmalar gerçekleştirildi.
Kayseri’de pastırma, Trabzon’da hamsi kullanılırken Adıyaman’da da çiğ köfte kullanıldı. Adıyaman’ın meşhur çiğ köftecisi Sait Önder, yoğurduğu çiğ köfteyi duvar yerine cama bantladı.
“Acısı yeter” sloganıyla “Lülük” ismini verdiği çiğ köfteyi cama yapıştıran Sait Önder, iyi yoğrulan çiğ köftenin kendiliğinden tavana, duvara yapışarak aylarca öyle kaldığını dile getirerek, “İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın dünya gündemine gelmek için muzu duvara yapıştırıp sanata katkıda bulundu. Bizde çiğ köftesi ile meşhur Adıyaman’a katkıda bulunmak için sanat eseri yaptık. Aslında bizim çiğ köftemiz kendisi yapışır. Ama bizde sanata katkı sunmak için bantla yapıştırdık. Bizim çiğ köftemiz zaten yoğurularak mükemmel bir sanat yapılıyor. Tavana, duvara yapışır ve aylarda yapıştığı yerde kalır” dedi.

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