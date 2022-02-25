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Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"

25.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyonda sıcak gelişmeler sürerken Ukrayna’ya askeri müdahaleye dair kritik iddialar geldi. ABD yönetiminin, Çin’in Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanması adına 3 ay boyunca Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağıyla ilgili istihbaratı Çin ile paylaştığı söylendi. Ancak Pekin’in ABD’nin yaptığı bu istihbarat paylaşımını Ruslara bildirdiği iddia edildi. Dünya gündemini sarsan gelişmede, ABD'nin Çin'den yardım istediği ancak Çin'in azarladığı da iddia edildi.

Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi devam ederken kritik gelişmelere yönelik yeni ve önemli iddialar da ortaya atılıyor. New York Times gazetesine konuşan ABD’li bir yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin son üç ay içinde üst düzey Çin yetkilileri ile Ukrayna konusunda 6 kez görüştüğünü ileri sürdü.

"İSTİHBARAT BİLGİLERİ ÇİN HEYETİYLE PAYLAŞILDI"

Yetkili, ABD tarafının Çin’i ikna edip Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanması için Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınakla ilgili istihbarat bilgilerini Çin heyeti ile paylaştığını öne sürdü.

"ABD'DEN ALINAN İSTİHBARAT RUSYA İLE PAYLAŞILDI"

Çin Dışişleri Bakanı ve Washington Büyükelçisinin de katıldığı bu toplantılarda Çinlilerin, bir işgalin gelmekte olmadığını ifade ettiğini kaydeden yetkili, “Aralıktaki bir diplomatik görüşmeden sonra ABD yetkililerinin, Pekin’in kendilerinden aldığı istihbaratı Rusya ile paylaştığını; Rus tarafına ABD’nin iki ülke arasına nifak sokmaya çalıştığını ifade ederek Çin’in Rusya’nın planlarına engel olmayacağını söylediğini tespit ettiklerini” iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce Çin’in Rusya üzerindeki etkisini savaşı engellemek için kullanması çağrısında bulunmuştu.

DONBAS KRİZİ E RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasadışı şekilde ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya
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